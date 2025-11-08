Hirscher gesteht: Schwere Verletzung verschwiegen

Sechs Jahre nach seinem Rücktritt sorgt Marcel Hirscher mit einem bislang geheim gehaltenen Geständnis für Aufsehen

Der achtfache Gesamtweltcupsieger beendete seine Karriere im Jahr 2019 auch wegen einer schweren Rückenverletzung, von der bislang niemand wusste.

Wie Hirscher gegenüber den Salzburger Nachrichten verriet, habe er in den letzten Rennen seiner Karriere mit einem Bandscheibenvorfall gekämpft. „Das hat niemand gewusst, und das habe ich bis heute auch nie erzählt“, sagte der 36-Jährige. Besonders in den finalen Rennen der Saison 2018/19 sei die Belastung kaum noch auszuhalten gewesen. „Die letzten drei Rennen in Andorra konnte ich nicht mehr. Es drohte eine Operation“, erklärte der Technikspezialist.

Grund für Ende der ersten Karriere

Seine angeschlagene körperliche Verfassung sei letztlich einer der Gründe gewesen, warum er seine Karriere „so kurzfristig und schnell“ beendet habe.

Derzeit arbeitet Hirscher nach einem Kreuzbandriss an seinem erneuten Comeback. Eigentlich wollte er Mitte November beim Weltcup-Slalom im finnischen Levi an den Start gehen – doch der Plan musste erneut verschoben werden. Nächster möglicher Termin für seine Rückkehr in den Weltcup ist der 22. November beim Slalom in Gurgl (Tirol).