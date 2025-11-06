Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
  5. Marcel Hirscher
Mega-Bau: Hirscher-Marke Van Deer hat neues Hauptquartier
© Schmid Baugruppe Holding GmbH

150.000 Quadratmeter

Mega-Bau: Hirscher-Marke Van Deer hat neues Hauptquartier

06.11.25, 10:29
Teilen

2021 gegründet, wartet Marcel Hirschers Skimarke Van Deer bislang noch auf den großen Durchbruch. Um den nächsten Schritt zu gehen, wanderte das Hauptquartier von Annaberg nun nach Scheffau und der Bau war ein Großprojekt.

In einem alten Steinbruch hat sich Van Deer nun ein neues Zuhause geschaffen. Im Tennengebirge in Scheffau (Bezirk Hallein/Tennengau, Salzburg) ist das neue Hauptquartier entstanden und soll alles Notwendige auf 150.000 Quadratmetern vereinen.

Die Kosten für das Projekt sind nicht bekannt, sie werden die roten Zahlen von 17.892.564 Euro Verlust aber vorerst nicht verringern. "Wer etwas aufbauen will, muss auch etwas investieren", argumentiert Van Deers prominentester Kunde Henrik Kristoffersen gegenüber der Tiroler Tageszeitung.

70 Mitarbeiter und alles an einem Ort

Mit dem Ortswechsel sollen die Verkaufszahlen nun aber in die Höhe getrieben werden. COO Toni Giger freut es sehr, "dass dieser Schritt gelungen ist". 70 Mitarbeiter werden hier nun aktiv sein, von der Weiterentwicklung bis zum Verkauf im "House of the Deers".

Mega-Bau: Hirscher-Marke Van Deer hat neues Hauptquartier
© Schmid Baugruppe Holding GmbH

Neben Kristoffersen, holte auch Timon Haugan bereits Silber und Bronze auf Van Deers, Andreas Wellinger präsentiert sie bei den Skispringern und mit Max Franz ist nun der erste ÖSV-Athlet auf ihnen unterwegs - damit soll in eine bessere Zukunft gestartet werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden