Mega-Bau: Hirscher-Marke Van Deer hat neues Hauptquartier

2021 gegründet, wartet Marcel Hirschers Skimarke Van Deer bislang noch auf den großen Durchbruch. Um den nächsten Schritt zu gehen, wanderte das Hauptquartier von Annaberg nun nach Scheffau und der Bau war ein Großprojekt.

In einem alten Steinbruch hat sich Van Deer nun ein neues Zuhause geschaffen. Im Tennengebirge in Scheffau (Bezirk Hallein/Tennengau, Salzburg) ist das neue Hauptquartier entstanden und soll alles Notwendige auf 150.000 Quadratmetern vereinen.

Die Kosten für das Projekt sind nicht bekannt, sie werden die roten Zahlen von 17.892.564 Euro Verlust aber vorerst nicht verringern. "Wer etwas aufbauen will, muss auch etwas investieren", argumentiert Van Deers prominentester Kunde Henrik Kristoffersen gegenüber der Tiroler Tageszeitung.

70 Mitarbeiter und alles an einem Ort

Mit dem Ortswechsel sollen die Verkaufszahlen nun aber in die Höhe getrieben werden. COO Toni Giger freut es sehr, "dass dieser Schritt gelungen ist". 70 Mitarbeiter werden hier nun aktiv sein, von der Weiterentwicklung bis zum Verkauf im "House of the Deers".

© Schmid Baugruppe Holding GmbH

Neben Kristoffersen, holte auch Timon Haugan bereits Silber und Bronze auf Van Deers, Andreas Wellinger präsentiert sie bei den Skispringern und mit Max Franz ist nun der erste ÖSV-Athlet auf ihnen unterwegs - damit soll in eine bessere Zukunft gestartet werden.