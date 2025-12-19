Unter Tränen: Dritter Franzoni widmet Erfolg verstorbenem Franzoso

Beim Super-G in Gröden wurde der Italiener Giovanni Franzoni sensationell Dritter, immerhin war es sein erster Podestplatz. Doch für das eigentliche Highlight sorgte der 24-Jährige im Interview danach, bei dem er seinen Erfolg unter Tränen dem verstorbenen Matteo Franzoso widmete.

Durch den späten Sieg des Tschechen Jan Zabystran wurde der Erfolg von Franzoni etwas in den Schatten gestellt. Dennoch war das Ergebnis ein enormer Erfolg für den Italiener.

Beim ORF-Interview zeigte Franzoni seine Emotionen noch nicht, doch bei der Siegerehrung und vor allem bei Eurosport Italien brach es aus ihm heraus. Er betonte die generelle Teamleistung der Azzurri, vor allem nach dem tragischen Unfall von Teamkollege Matteo Franzoso.

Dieser war im September im Training in Chile nach einem Sturz verstorben. "Wir haben wirklich kämpfen müssen, nachdem wir unseren Teamkameraden Matteo (Franzoso, Anm. d. Red.) verloren haben", fasste es Franzoni zusammen.

"Werde mein ganzes Leben für ihn fahren"

Den Sensations-Dritten traf der Tod wohl besonders hart: "Er war mein Zimmernachbar, seit wir klein waren. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich glücklich über dieses Ergebnis. Ich denke, er wäre stolz auf mich. Das hier ist für ihn."

Franzonis rührende Worte brachten sowohl ihn als auch die Interviewerin zu Tränen. "Wenn er hier wäre, würde ich ihm sagen, dass er ein fantastischer Mensch ist, immer ein Lächeln auf den Lippen hat, dass ich stolz bin, sein Freund zu sein. Er ist wie mein älterer Bruder. Ich werde mein ganzes Leben lang für ihn Ski fahren. Wir werden das zusammen machen."

Selten hat ein Skifahrer nach einem Rennen schönere Worte gefunden.