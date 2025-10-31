Marcel Hirscher bereit für Weltcup-Angriff

Nach der überraschenden Sölden-Absage meldet sich Marcel Hirscher wieder zurück.

Es ist das Comeback, auf das der Ski-Zirkus gespannt wartet. Marcel Hirscher will in der Olympia-Saison wieder vorne mitmischen.

Er fühlte sich nicht fit genug

Den Auftakf in Levi ließ er krankheitsbedingt aus. Er fühlte sich nicht fit genug. Vor wenigen Tagen gab er in einer Red-Bull-Doku zu, dass er letztes Jahr zu früh in den Weltcup zurückgekehrt ist.

Das soll heuer anders werden. Der Ski-Superstar nimmt sich die Zeig, die er braucht und will die Superstars der letzten Jahre heuer wieder ärgern.

Slalom-Schwüngen für die anstehenden Rennen

Jetzt ist er wieder fit und trainiert bereits an den Slalom-Schwüngen für die anstehenden Rennen in Levi (15. und 16.11.) und Gurgl (22. und 23. 11.).

"Preparation is everything", auf Deutsch "Vorbereitung ist alles" lässt er seine Fans auf seinem neuesten Beitrag via Social Media wissen.

Nach der langen Verletzungspause

Während seine Anhänger dem Comeback entgegenfiebern zittert die Konkurrenz schon, was der Ski-Superstar nach der langen Verletzungspause auf Lager hat.