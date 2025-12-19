Hammer-Gerücht: ER ersetzt Hamilton bei Ferrari

Das Mega-Talent steht auf der Wunschliste ganz oben.

Der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton wechselte mit großen Ambitionen zu Ferrari, seine erste Saison bei der Scuderia wurde aber zum Albtraum. Der 40-Jährige verpasste zum ersten Mal in seiner Karriere ein Podium und wurde in der Fahrer-WM nur enttäuschender Sechster.

Bearman auf Wunschliste ganz oben

Hamilton muss zwar keinen Rauswurf befürchten, Ferrari ist aber dennoch bereits auf der Suche nach einem Nachfolger. Wie die Sportbild berichtet, steht dabei ein junger Brite auf der Wunschliste ganz oben: Oliver Bearman.

Der 20-Jährige überzeugte in seiner ersten Formel-1-Saison Experten und Fans und gilt als eines der größten Motorsport-Talente. Mit dem unterlegenen Haas raste Bewarman in Mexiko sogar auf Platz 4, zudem wurde er zweimal Sechster.

© Getty

Bearman stammt aus der Nachwuchsakademie von Ferrari und ist Teil des Juniorprogramms. Zudem ist Haas auch Kunde bei Ferrari. Ein Wechsel zum italienischen Rennstall würde damit durchaus Sinn machen.