Kevin Kampl
© Getty

Leipzig-Aus

Nach Tod seines Bruders: Bullen-Star legt Karriere-Pause ein

19.12.25, 17:33
Teilen

Kevin Kampl zieht zurück in die Heimat und legt eine Karriere-Pause ein. 

Insgesamt 283 Mal stand Kevin Kampl für RB Leipzig auf dem Platz, nun verlässt der ehemalige Salzburger die Bundesliga mit sofortiger Wirkung. Der Grund ist tragisch.

Kampls älterer Bruder Seki ist Ende Oktober mit nur 51 Jahren verstorben. Der 35-Jährige legte eine Fußball-Pause ein und war bei seiner Familie in Solingen. Vor wenigen Wochen schrieb der 28-fache slowenische Nationalspieler: „Mein großer Bruder! Du warst mein bester Freund. Der beste Bruder, Sohn, Vater und Onkel, den man sich im Leben wünschen konnte. Ohne Dich wird es niemals mehr sein, wie es einmal war.“

 


 

Seit dem Todesfall war Kampl freigestellt, nun soll der Vertrag ganz aufgelöst werden. Der 35-Jährige lebt bereits bei seiner Familie in Solingen und will vorerst zumindest ein halbes Jahr Fußball-Pause machen. Ob der ehemalige Salzburger seine Karriere dann fortsetzt, ist unklar.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

