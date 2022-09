Robbie Williams kommt nach Wien

Das ist ein Hammer: Robbie Williams gibt am 17. März 2023 ein Konzert in Wien.

Jubiläum. Im August 2017 begeisterte Robbie 85.000 Fans in Wien und Klagenfurt. Seit seinem großen Live-Comeback in München Anfang September hat der Popstar wieder Österreich im Visier. Damals sagte der Brite zu ÖSTERREICH: „2023 komme ich wieder für ein Konzert zu euch!“

Gesagt, getan. Robbie löst nun sein Versprechen ein und wird am 17. März in der Wiener Stadthalle das 25-Jahre-Jubiläum seiner Solo-Karriere feiern – natürlich mit all seinen größten Hits. Robbie: „Österreich ist immer ein Land, wo ich mich sehr freue, aufzutreten. Deshalb komme ich auch nach Wien.“

Der Vorverkauf startet am 30. September bei oeticket.com.