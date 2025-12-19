Spektakuläre Wende bei Manuel Neuer (39)

Wie geht es mit Manuel Neuer weiter? Ein Bericht sorgt nun für neue Aufregung.

Zuletzt schien eine neuerliche Vertragsverlängerung von Manuel Neuer nur noch Formsache zu sein. Der 39-Jährige schein bereit, noch ein weiteres Jahr für den FC Bayern zu spielen, eine Einigung schien schon zum Jahreswechsel möglich.

"Er weiß es nicht"

Nun kommt es aber offenbar zur Wende. Wie die BILD berichtet, ist eine Vertragsverlängerung nämlich keineswegs fix. „Bis jetzt schien es ein Selbstläufer zu sein. Tatsächlich ist die Lage unentschieden“, so Christian Falk im Podcast „Bayern Insider“. „Nach unserem Kenntnisstand ist es komplett 50/50, ob Manuel Neuer verlängert oder nicht. Er weiß es nicht.“ Eine endgültige Entscheidung soll nun erst im Frühling getroffen werden.

Offen ist weiterhin auch, ob Neuer noch einmal für die Nationalmannschaft aufläuft. In den letzten Monaten hielten sich die Gerüchte über ein Comeback zur WM hartnäckig.