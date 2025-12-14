Alles zu oe24VIP
Toto Wolff
© Getty

Ansage

Formel‑1‑Hammer! Deshalb könnte DIESES Team 2026 allen davon fahren

14.12.25, 20:31
Das letzte Rennen der Saison 2025 fand erst vor einer Woche statt, doch der Formel 1 Zirkus dreht sich schon munter weiter. Neue Motoren, neue Regeln, neue Hoffnungen: Mercedes gilt für 2026 als Top‑Favorit – doch Toto Wolff überrascht jetzt mit einer unerwartet deutlichen Warnung.

Im Fahrerlager gilt Mercedes für 2026 als DER Geheimfavorit. Die Fans hoffen auf eine Wiederholung des dominanten Hybridstarts von 2014 – doch Teamchef Toto Wolff macht im Podcast Beyond the Grid klar: Mit Selbstsicherheit hält er gar nichts.

„Wir sind nie selbstsicher. Wir sehen das Glas immer nur halb leer“, sagt der Österreicher und bremst damit alle, die schon von einer neuen Silberpfeil‑Ära träumen.

„Der Gegner sitzt im eigenen Haus!“ – Wolff warnt vor Kundenteams

Besonders brisant: Wolff sieht die größte Gefahr nicht bei Ferrari oder Red Bull – sondern bei den eigenen Kunden.

„McLaren war dieses Jahr mit unserem Motor besser“, erinnert er und erklärt, dass sich Mercedes 2026 erst gegen Williams, McLaren und Alpine beweisen müsse, selbst wenn das neue Aggregat tatsächlich überlegen sein sollte. Ein klarer Seitenhieb – und ein Warnschuss.

Toto Wolff
© GEPA

Gerüchteküche brodelt – aber Wolff lässt sich nicht locken

Die Gerüchte über eine mögliche Übermacht 2026 hält Wolff sogar für gefährlich. Andere Hersteller würden Mercedes nur allzu gern zum Favoriten erklären – und dann mit voller Aggression angreifen. Deshalb bleibt in Brackley Demut das oberste Gebot. Oder wie Wolff es trocken ausdrückt: „Man kann nichts als selbstverständlich ansehen – auch nicht Gerüchte, die beim Friseur besprochen werden.“

Toto Wolff
© Getty

Neues Reglement - Die Karten sind neu gemischt

Mercedes steht 2026 unter Strom, die Erwartungen sind gigantisch. Doch Toto Wolff zeigt: Favorit hin oder her – die Silberpfeile bleiben misstrauisch. Und das könnte genau der Schlüssel sein, um am Ende wieder ganz vorne zu landen.

