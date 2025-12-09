Alles zu oe24VIP
Mit Süper Lig-Spielern: 20 Verhaftungen im Türkei-Wettskandal

09.12.25, 12:34
Im Zuge des türkischen Fußball-Wettskandals sind 20 Verdächtige inhaftiert worden, darunter auch Profis aus der Süper Lig.

Das berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag. Ermittler hatten vergangene Woche 46 Personen, darunter Club-Präsidenten, Spieler und Schiedsrichter festgenommen, nun wurden 20 offiziell in Haft genommen.

Unter den Inhaftierten sind laut Anadolu Galatasaray-Spieler Metehan Baltaci, Mert Hakan Yandas von Fenerbahce und Murat Sancak, ehemaliger Präsident von Adana Demirspor. Baltaci habe angegeben, als Jugendspieler gewettet zu haben, aber nicht mehr, seitdem er Profi der ersten Mannschaft von Galatasaray Istanbul ist. Yandas und Sancak haben nach Medienangaben Wetten auf Spiele dementiert.

