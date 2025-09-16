Oktoberfest No-Gos: Diese Dirndl-Fauxpas sollten Sie unbedingt vermeiden

Bald heißt es wieder „Ozapft is’!“, das Oktoberfest steht vor der Tür! Doch beim Wiesn-Besuch zählt nicht nur das Feiern, sondern auch das richtige Styling. Wer nicht in die Mode-Falle tappen will, sollte diese peinlichen No-Gos unbedingt vermeiden.

Beim Wiesn-Besuch zählt vor allem das richtige Styling, schließlich steckt hinter der Feier eine lange Tradition. Doch Vorsicht: Hier kann so einiges schiefgehen! Wer nicht unangenehm auffallen möchte, sollte einige Styling-Fallen vermeiden. Wir zeigen Ihnen die größten Mode-Fehltritte, die Sie auf der Wiesn besser lassen sollten!

Dirndl ohne Bluse? Bitte nicht!

© Getty Images

Ein Dirndl ohne Bluse? Das geht gar nicht! Ohne Bluse wird das Dirndl schnell unvollständig und wirkt oft eher billig als stilvoll. Natürlich gibt es heutzutage viele Varianten von Dirndln, aber eine Bluse ist immer noch das A und O, wenn Sie authentisch auftreten möchten. Achten Sie darauf, dass die Bluse nicht nur zum Dirndl passt, sondern auch richtig sitzt.

Zu kurzes Dirndl

Klar, ein bisschen Bein darf schon sein, aber ein Dirndl, das mehr an einen Minirock erinnert, ist ein absolutes Mode-No-Go. Wer auf der Wiesn nicht wie ein billiges Oktoberfest-Kostüm aussehen möchte, sollte darauf achten, dass das Dirndl mindestens knapp über dem Knie endet. Alles, was kürzer ist, sieht einfach nicht nach Wiesn aus, sondern eher nach Fasching.

Das Dirndl ist zu locker

© Getty Images

Ein Dirndl, das zu locker sitzt, ist genauso schlimm wie ein zu enges Dirndl! Ein Dirndl muss figurbetont sitzen, ohne dass es kneift oder zu weit hängt. Wenn der Rockteil schlabbert und die Taille keine Konturen hat, geht der ganze Look flöten. Das perfekte Dirndl zaubert eine schöne Silhouette und sorgt dafür, dass Sie sich den ganzen Tag wohlfühlen!

Die falschen Schuhe

High Heels sehen zwar schick aus, sind aber für das Feiern auf der Wiesn eher ungeeignet. Wer sich nicht blamieren möchte, sollte auf stabile, bequeme Schuhe setzen. Klassiker wie bequeme Loafers oder Wedges sind eine ausgezeichnete Wahl. Auch modische Ballerinas oder niedrige Pumps passen gut zum Dirndl und machen es möglich, den ganzen Tag zu tanzen, ohne Schmerzen in den Füßen zu haben.

Dirndl, das an ein Faschings-Kostüm erinnert

Ein Dirndl, das an ein Faschings-Kostüm erinnert? Nein, danke! Klar, nicht jeder möchte ein Vermögen für ein Dirndl ausgeben, aber ein billiges Kostüm aus der Halloween-Abteilung sollte trotzdem nicht die Wahl sein. Verzichten Sie auf unnötige Rüschen und kitschige Applikationen! Ein schlichtes Dirndl mit eleganten, dezenten Details ist der wahre Wiesn-Look, und das muss nicht teuer sein!