And Just Like That: Carrie Bradshaw trägt Dirndl von Austro-Designerin Lena Hoschek in neuer Folge

Carrie Bradshaw im Dirndl? In der neuen Folge von "And Just Like That" trägt Sarah Jessica Parker ein Kleid der österreichischen Designerin Lena Hoschek – und sorgt damit für einen echten Wow-Moment.

In der aktuellen Folge von "And Just Like That", die ab Freitag, dem 25. Juli auf Sky zu sehen ist, überrascht Carrie Bradshaw mit einem Look, der genauso gut auf eine Alm wie auf die Fifth Avenue passen würde.

© Craig Blankenhorn/HBO Max

Ein Dirndl in Downtown Manhattan?

Ja, Sie haben richtig gesehen. Dieses Kleid erinnert verdächtig an ein Dirndl – und ist tatsächlich eines! Die österreichische Designerin Lena Hoschek, bekannt für ihre verspielten, femininen Looks mit Retro-Charme, hat es mal wieder geschafft: Ihre Kreation landet direkt im Kleiderschrank der wohl stilprägendsten Serienfigur aller Zeiten.

© Craig Blankenhorn/HBO Max

Denn Carrie – oder besser gesagt Sarah Jessica Parker – trägt in der neuen Folge ein Dirndl (Giuseppina Dress) aus der aktuellen The New Romantic-Kollektion von Hoschek. Und das fügt sich überraschend gut ins New Yorker Straßenbild ein. Oder, wie Carrie vielleicht sagen würde: „Who says you can't wear a little Alpen-Chic while sipping a Cosmopolitan in the West Village?“

© Aida Dapo/Lena Hoschek

Nicht das erste Mal Hoschek auf dem SATC-Radar

© Getty Images

Tatsächlich ist das nicht das erste Mal, dass SJP zu Lena Hoschek greift. Bereits beim Kick-off der großen Pressetour zur aktuellen Staffel erschien sie in einem weiteren Dirndl der Designerin – charmant kombiniert mit ihren typischen Signature-Heels. Ein Look, der zeigt: Tracht kann Couture. Und österreichischer Stil braucht keine Lederhosen oder Festzelte drumherum.

© Aida Dapo/Lena Hoschek

Die Stylistin mit Carrie-Gespür

Hinter den Looks von And Just Like That steckt diesmal nicht mehr die legendäre Patricia Field (die bei Sex and the City die Modewelt revolutionierte), sondern Molly Rogers. Sie war schon damals an Fields Seite dabei und ist heute gemeinsam mit Danny Santiago für Carries Looks verantwortlich. Und man merkt: Molly kennt Carrie so gut, als wäre sie ihre beste Freundin. Die Entscheidung für ein Lena-Hoschek-Dirndl? Eine Hommage an das Unerwartete. An Looks, die Geschichten erzählen. Und an Frauen, die sich modisch nicht festlegen lassen – wie Carrie eben.

Alpine Eleganz trifft Big Apple

Lena Hoschek in einer Kultserie wie And Just Like That? Das ist mehr als nur ein kleiner Mode-Moment – das ist ein großes Statement. Nämlich, dass Stil keine Grenzen kennt. Und dass ein Dirndl ganz wunderbar zwischen Designer-Handtaschen und Cupcakes bestehen kann.

© Craig Blankenhorn/HBO Max

Also, liebe Serienfans: Wenn Sie die neue Folge schauen, halten Sie die Augen offen. Denn da schwingt zwischen den Zeilen – oder besser: zwischen den Falten – ein bisschen österreichischer Chic durch New York. Und der steht Carrie verdammt gut.