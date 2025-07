Hier verbringt Prinzessin Kate ihren heimlichen Luxus-Urlaub!

Auch die Royals brauchen mal Urlaub! Prinzessin Kate genießt gerade eine wohlverdiente, entspannte Pause mit ihrer Familie und das nicht irgendwo, sondern in einem geheimen Luxusparadies in Griechenland!

Nach den anstrengenden Monaten voller öffentlicher Termine, offizieller Reisen und royaler Verpflichtungen war es für Kate und ihre Familie höchste Zeit, sich eine wohlverdiente Auszeit zu gönnen. Statt wie gewohnt in der Karibik erholten sich die Royals dieses Mal in einer völlig anderen Kulisse: Griechenland. Abseits des Trubels konnten sie endlich zur Ruhe kommen und die Seele baumeln lassen.

Luxus-Urlaub in Griechenland

Statt wie gewohnt auf der Karibikinsel Mustique zu entspannen, wählte die Familie diesmal die griechische Insel Kefalonia als Reiseziel. Kefalonia ist nicht nur atemberaubend schön, sondern auch weit weniger von Touristen überlaufen. Ein wahres Geheimtipp-Paradies!

Die Royals wenige Tage zuvor in Wimbledon. © Getty Images

Laut Berichten landete die Familie unter strengster Geheimhaltung mit einem Privatjet und wurde direkt in Luxusfahrzeugen zu einer nahegelegenen Yacht gebracht. Die königliche Familie wollte bewusst dem Trubel entfliehen und ihren Urlaub abseits neugieriger Blicke genießen. Auf der Yacht, die einen atemberaubenden Blick auf das tiefblaue Meer bot, fanden Prinzessin Kate und Prinz William den perfekten Rückzugsort.

Vollkommen abgeschirmt

Kein Wunder, dass die Familie ihren Aufenthalt so diskret wie möglich hielt. Ständig sucht die Öffentlichkeit nach den kleinsten Details ihres Lebens, deshalb haben die beiden alles daran gesetzt, ihre Privatsphäre zu wahren. Es heißt, dass die Familie die luxuriösen Gegebenheiten der Insel vollkommen für sich beanspruchte. Keine Fotos, keine Paparazzi, nur Zeit für sich und ihre Kinder.

Auch Kates Eltern, Carole und Michael Middleton, sollen laut Insider-Infos in Griechenland sein, um den Urlaub in einer erweiterten Familienrunde zu genießen.

Exklusive Einblicke in den Luxus-Urlaub der Royals

Kefalonia © Getty Images

Laut dem griechischen Portal "iefimerida" gibt es weitere spannende Details zu dem luxuriösen Familienurlaub von Prinzessin Kate, Prinz William und ihren Liebsten. Ein absolutes Highlight war eine private Führung zum Melissani-See. Der See, bekannt für seine magische Schönheit, wurde während des royalen Besuchs exklusiv für die Familie reserviert, ganz ohne andere Touristen. So konnten sie die Natur in vollen Zügen genießen, ohne dabei gestört zu werden.