Dua Lipa, Dakota Johnson & Co: Stars machen transparente Spitze zum Urlaubstrend 2025

Glastonbury 2025: Die heißesten Festival-Looks der Stars Coachella war gestern, Glastonbury ist der neue Fashion-Hotspot der Stars! Beim legendären Musikfestival in Großbritannien zeigten sich Margot Robbie, Rita Ora & Co. in ihren lässigsten Outfits. Wer noch auf der Suche nach seinem ultimativen Festival-Look ist, sollte jetzt gut aufpassen.