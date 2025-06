Leonardo DiCaprios Freundin Vittoria Ceretti sorgt bei Bezos-Hochzeit für Fashion-Fail

Am Wochenende feierte die High Society in Venedig die Traumhochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sánchez. Mit dabei: Hollywood-Star Leonardo DiCaprio und seine Freundin, das italienische Model Vittoria Ceretti. Doch der Glamour-Abend nahm für sie eine überraschend peinliche Wendung.

In den letzten Tagen herrschte in Venedig Ausnahmezustand: Die 50-Millionen-Dollar-Hochzeit von Amazon-Gründer Jeff Bezos und seiner Verlobten Lauren Sánchez verwandelte die Lagunenstadt in ein Promi-Paradies. Stars wie Kim Kardashian, Oprah Winfrey und viele weitere gaben sich die Ehre. Auch Hollywoodstar Leonardo DiCaprio war unter den Gästen, begleitet von seiner 23 Jahre jüngeren Freundin Vittoria Ceretti. Doch ausgerechnet sie rückte unfreiwillig in den Mittelpunkt, als ein Fashion-Fail für Aufsehen sorgte.

Ceretti trägt Kleid von DiCaprio-Ex

Zur exklusiven Pyjama-Party, die am Samstagabend im Anschluss an die Zeremonie stattfand, erschien Ceretti in einem auffälligen silbernen Vintage-Kleid von Dolce & Gabbana. Doch der Glitzer-Look hatte neine brisante Vorgeschichte: Exakt dieses Kleid wurde 2003 von keiner Geringeren als DiCaprios Ex-Freundin Gisele Bündchen auf der Met Gala getragen!

© Getty Images

Heute wirkt das funkelnde Design leicht verändert. Vor allem die glitzernden Verzierungen, die entlang der Vorderseite des Kleides verlaufen, erschienen ausgefranster und abgenutzter.

Fashion-Fauxpas bei Luxus-Hochzeit

Als hätte die Wahl des Kleides nicht schon für genügend Gesprächsstoff gesorgt, kam es zum nächsten Fauxpas: Das Kleid hielt dem ausgelassenen Partynachtleben nicht stand. Auf Instagram dokumentierte Ceretti den dramatischen Zerfall des Outfits höchstpersönlich.

© Screenshot/ Instagram @vittoria

In ihrer Story zeigte sie zunächst ein Foto des makellosen Looks mit der Bildunterschrift „wie es begann“. Nur kurze Zeit später folgte ein zweites Bild: Ein deutlicher Riss zog sich durch das Kleid und legte viel Bein frei – „wie es gerade läuft“, kommentierte sie humorvoll.

© Screenshot/ Instagram @vittoria

Gisele bleibt gelassen

Übrigens: Gisele Bündchen denkt heute ohne Groll an die Zeit mit dem Hollywood-Star zurück. In einem Vanity-Fair-Interview sagte sie 2009 über DiCaprio: „Wir waren sehr jung und sind in vielerlei Hinsicht gemeinsam gewachsen. Ich respektiere ihn sehr und wünsche ihm nur das Beste.“