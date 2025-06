Heißes Liebes-Gerücht um Sydney Sweeney & Tom Brady

Am Wochenende war Venedig wegen der Mega-Hochzeit von Jeff Bezos und seiner Lauren im Ausnahmezustand. Dort soll es auch zwischen zwei prominenten Gästen mächtig gefunkt haben.

Bei der gigantischen Bezos-Hochzeit in Italien war alles versammelt, was Rang, Geld und Namen hat. Von Microsoft-Gründer Bill Gates über die Kardashian-Schwestern bis hin zu Hollywood-Star Sydney Sweeney.

In Venedig hieß es am Wochenende auf jeden Fall "Love is in the Air". Das dürfte auch einige der Star-Gäste angesteckt haben. So war vor allem Sweeney, die erst seit wenigen Wochen wieder Single ist und ihre Verlobung mit Jonathan Davino aufgelöst hatte, sehr begehrt.

Sweeney hat es Brady angetan

Laut TMZ war vor allem ein Junggeselle bei den Feierlichkeiten besonders intensiv am Flirten: NFL-Legende Tom Brady. Sein Objekt der Begierde soll dem Bericht zufolge Sydney Sweeney gewesen sein. Der 47-jährige Ex-Mann von Top-Model Gisele Bündchen habe bis spät in die Nacht mit der Schauspielerin getanzt und geflirtet.

Auch beim Gespräch in der Hotelbar soll es zwischen den beiden mächtig gefunkt haben. Am Tag, bevor die VIP-Gäste Venedig wieder verließen, wurden die Turteltauben beim romantischen Spaziergang gesehen. Begleitet von niemand Geringerem als Orlando Bloom, ein weiterer frisch gebackener Junggeselle, dessen Trennung von Katy Perry erst unlängst bekannt geworden ist.