Wo ist der Millionen-Klunker der Braut geblieben?

Nach ihrer Mega-Luxus-Hochzeit ließen sich Bezos und seine Frau Lauren Sánchez in Venedig bei einem romantischen Lunch-Date blicken. Doch jetzt fragt sich jeder verwirrt, wo bleibt ihr Millionen-Klunker, den sie noch bei der Trauung stolz getragen hatte?

Nur wenige Stunden nach ihrer „Hochzeit des Jahrhunderts“ am Freitagabend zeigten sich Jeff Bezos und seine frisch gebackene Ehefrau am Samstagmittag ausgeschlafen und natürlich frisch verliebt.

Doch eine Sache fiel den Experten direkt auf: Der teure Ring, den er ihr geschenkt hatte, fehlt! Woran liegt das?

3,4 Millionen Euro-Ehering

In der rechten Hand wurde Lauren mit einer edlen Hermès-Clutch (Vintage-Preis ca. 15.000 Euro) gesehen, wie die deutsche "Bild-Zeitung" berichtet. In der linken: kein auffallender Diamant! Ein oval geschliffener Diamant in einer extravaganten Fassung mit doppeltem Halo, Platin und Hunderten Pavé-Steinen. Der Stein wird auf 30 bis 40 Karat geschätzt und soll rund 3,4 Millionen Euro wert sein - so das Nachrichtenportal.

Und auch der Verlobungsring, den Bezos ihr geschenkt hatte, trug einen stolzen Preis. Die zwei Klunker haben zusammen einen Wert von unglaublichen 5,5 Millionen Euro.

Stattdessen ein schlichter Ring

Stattdessen trug sie an ihrer linken Hand einen schlichten Ring - weder der originale Verlobungs- noch der Ehering. Doch keine Sorge, wer dachte, die Ehekrise könnte bereits so kurz nach der Hochzeit begonnen haben, der kann beruhigt sein: Denn der Auftritt des milliardenschweren Promi-Paares war in Venedig nicht überall willkommen. Daher entschied man sich, das Diebstahlrisiko sicherheitshalber vorzubeugen. Die Klunker dürften im Hotelsafe, bewacht von Securitys, sicher verstaut sein!