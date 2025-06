Exklusiv! Lauren verrät geheime Details zu ihrem Brautkleid

Lauren Sánchez gibt in einem Interview mit „Vogue“ exklusive Einblicke in ihre Hochzeit mit Amazon-Gründer Jeff Bezos – inklusive Brautkleid, Traditionen und Überraschungsmomenten.

Am Freitag gaben sich Jeff Bezos und Lauren Sánchez nach zweijähriger Verlobung in Venedig das Jawort. Die mehrtägige Hochzeit war nicht nur luxuriös, sondern auch persönlich – mit Details, die Sánchez nun dem Modemagazin Vogue verriet.

"Wie eine Prinzessin"

Für die Zeremonie trug Sánchez ein maßgeschneidertes Kleid von Dolce & Gabbana mit Spitzenärmeln, engem Mieder und langer Schleppe. 900 Stunden arbeitete das Designerteam um Dolce & Gabbana an der Traumrobe, inspiriert von Film-Ikone Sophia Loren.

© INTERFOTO

„Ich habe Bilder von Bräuten aus den 1950er Jahren recherchiert“, erzählte Lauren in „Vogue“. Dann stieß sie auf das Kleid und gab an: "Das ist es. Das ist das Kleid.‘“

Beim ersten Anprobieren in Mailand habe sie sich laut eigenen Worten „wie eine Prinzessin“ gefühlt. Die Braut posierte vorab für ein Vogue-Fotoshooting – das Kleid wurde zum digitalen Covermotiv.

Überraschung für Bezos

Jeff Bezos durfte das Kleid vor der Hochzeit nicht sehen – Sánchez hielt an der Tradition fest. Obwohl er darum bat, es vorab zu sehen, wollte sie ihn überraschen: „Ich kann es kaum erwarten, sein Gesicht zu sehen“, sagte sie.

„Something Blue“ aus dem All

Ihr Hochzeitsensemble beinhaltete auch ein ganz besonderes „etwas Blaues“: ein Souvenir, das sie bei einem Blue-Origin-Flug mit ins All nahm. Die Erfahrung sei für sie „visuell und spirituell“ prägend gewesen. Sánchez: „Es war die großartigste Erfahrung, die ich je gemacht habe.“

Blick hinter die Kulissen

Nach der Hochzeit änderte Sánchez ihren Instagram-Namen in @laurensanchezbezos und zeigte erste Einblicke in den großen Tag. In einem Posting war sie beim Ankleiden im Kleid zu sehen, begleitet von ihrem Styling-Team und Designer Domenico Dolce.

Promis & Preis

Die Hochzeit soll rund 50 Millionen Dollar gekostet haben. Unter den Gästen waren Prominente wie Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian und Orlando Bloom.