Rätsel um Bezos-Braut: Lauren löscht alle Instagram-Fotos

Wirbel um das Instagram der Braut von Jeff Bezos Lauren Sanchez: Kurz nach der Hochzeit löscht sie ihre gesamten Insta-Bilder.

Eine Million Fans sind verwirrt. Hat doch Lauren davor immer wieder prunkvolle Fotos auf Instagram gepostet, Selfies und Luxus-Schnappschüsse - doch jetzt wurde alles gelöscht!

Doch das alles hat den Hintergrund der Vermählung von Bezos und Sanchez: Die zwei haben sich gestern das Ja-Wort gegeben. Und nun hat Lauren einen neuen Namen. Aber nicht nur das: auch ein neues Leben, dazugehörig, eben auch eine neues Insta-Feed!

Lauren Sánchez hat sich von ihrem alten Leben verabschiedet. Zumindest auf Instagram. Auch ihren Namen hat sie auf Instagram geändert: "Lauren Sanchez Bezos".

Ihre über eine Million Follower sehen nur noch zwei Fotos. Sie im Hochzeitskleid und sie zusammen mit ihrem frisch gebackenen Ehemann Jeff.

Die Fotos kommentierte sie mit einem Herz-Emoji.

Venedig (APA) - US-Milliardär Jeff Bezos und seine Verlobte Lauren Sánchez haben sich am Freitagabend bei einer streng abgeschirmten Zeremonie das Jawort gegeben und die Eheringe getauscht. Als Ort für die Trauung wurde ein offenes Amphitheater auf der Insel San Giorgio Maggiore gewählt. Am Samstag gehen die Hochzeitsfeierlichkeiten weiter und zwar mit einem Empfang im Arsenale, wo die Biennale stattfindet. Proteste der "No Bezos"-Aktivisten sind am Samstagnachmittag geplant.

Den Auftakt der Feierlichkeiten machte Matteo Bocelli, Sohn von Startenor Andrea Bocelli, mit dem Lied "Can't Help Falling in Love" von Elvis Presley. Vor den Mauern des Amphitheaters und in der Lagune warteten Boote mit Fotografen und Kameraleuten auf eine Gelegenheit, ein Bild zu erhaschen. Im Vorfeld kursierten Gerüchte, dass die Feier mit einem Feuerwerk enden würde - was jedoch nicht geschah. Die 55-jährige Braut teilte im Anschluss ein Foto auf Instagram, das sie in einem eleganten weißen Brautkleid zeigt - an ihrer Seite Ehemann Bezos.

Auf dem Bild, das sie unter ihrem neuen Namen Lauren Sánchez Bezos postete, trägt die Braut ein langes, eng anliegendes Kleid aus Spitze mit einer auffälligen Schleppe. Das Brautkleid wurde nicht von Sanchez ́ Lieblingsdesigner Oscar de la Renta entworfen, wie ursprünglich erwartet, sondern vom Mailänder Modehaus "Dolce&Gabbana". Damit bestätigte Sánchez ihren festen Willen, eine in jedem Aspekt italienische Hochzeit zu feiern.

Presse vom Outfit der Braut entzückt

Die italienische Modepresse schwärmte für das handbestickte "Prinzessin-Brautkleid" aus dem Mailänder Atelier. Jeff Bezos präsentierte sich im klassischen Look: schwarzer Smoking, schwarze Fliege und weißes Hemd mit schwarzen Knöpfen, ebenfalls von "Dolce&Gabbana". Nobelschneider Domenico Dolce zählte zu den Promis, die zur Hochzeit eingeladen wurden.

Vor der Ankunft auf der Insel San Giorgio verwandelte sich der Canal Grande in eine Art "Oscar-Abend" auf dem Wasser: Dichtes Gedränge von Motorbooten und Sicherheitskräften, um prominente Gäste wie Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom sowie Mitglieder der Kardashian-Familie - darunter Kim und Khloé - zur Hochzeit zu eskortieren. Leonardo DiCaprio zog sich seine Kappe tief ins Gesicht, um nicht fotografiert zu werden. Andere Stars lächelten dagegen begeistert in die Kameras - ganz zur Freude der schwitzenden Paparazzi.

Die dreitägige Hochzeitsfeier geht heute weiter. Einige Gäste wie Bill Gates schenken sich ein intensives Kulturprogramm. Gates, Mitbegründer von Microsoft und einer der aktivsten Philanthropen der Welt, ist ein großer Fan Venedigs und seines Renaissance-Erbes. Einige Gäste widmen sich dem Shopping, andere der Besichtigung der attraktivsten Inseln der Lagune, darunter Murano, Burano und Torcello. So besuchte Ivanka Trump die Insel Murano, auf der das bekannte mundgeblasene Glas kreiert wird.

Abschlussparty als Höhepunkt des kostspieligen Promi-Auftriebs

Nach dem Freizeitprogramm winkt dann die Krönung der so genannten Hochzeitsfeier. Eine große Abschlussparty ist am Samstagabend auf einem ehemaligen Werftgelände im Arsenale-Viertel geplant, einem historischen Areal aus der Blütezeit der Republik Venedig. Im Arsenal wird offenbar ein spektakulärer Hochzeitsball stattfinden. Gerüchte, laut denen Lady Gaga singen wird, wurden inzwischen dementiert, wahrscheinlich wird Elton John für musikalische Unterhaltung sorgen. Auch dieses Event soll exklusiv und streng abgeschirmt sein. Denn weitere Protestaktionen der "No Bezos"-Bewegung werden erwartet. Ein Demonstrationszug soll am Samstag um 17.00 Uhr am Bahnhof Santa Lucia starten - mit Teilnehmenden aus dem gesamten Nordosten Italiens.