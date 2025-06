Der Ablauf: Alle Details zur Bezos-Hochzeit in Venedig

US-Milliardär Jeff Bezos und seine Verlobte Lauren Sánchez geben sich am Freitag in Venedig das Jawort.

Jeff Bezos und Lauren Sanchez © Imago

Die Feierlichkeiten finden auf der Insel San Giorgio Maggiore in der Lagune von Venedig statt, in einem exklusiven Ambiente - abgeschirmt von den Augen der Öffentlichkeit. Am Abend machten sich Bezos und Sánchez getrennt auf Wasserbooten auf den Weg zur Insel San Giorgio in der Lagune. Dort wollen sich die beiden, streng abgeschirmt von der Öffentlichkeit, das Jawort geben.

In den Räumlichkeiten der Stiftung Cini auf der Insel San Giorgio erreicht die dreitägige Hochzeit des Jahres somit ihren Höhepunkt. Ganz nach Hochzeitsbrauch verließ Lauren Sánchez das Luxushotel Aman, in dem das Paar während der Hochzeitsfeier wohnt, deutlich früher als Bezos. Dabei trug sie ein weißes Kleid und ein gleichfarbiges Kopftuch. 27 Outfit soll sie während der dreitägigen Feierlichkeiten tragen. Das Brautkleid wurde vom Stardesigner Oscar De La Renta für sie kreiert.

Paar wird auf Insel San Giorgio Eheringe tauschen

Während die formale Eheschließung angeblich schon vor einiger Zeit jenseits des Atlantiks erfolgt ist, wollen der drittreichsten Mann der Welt und die Fernsehmoderatorin vor 200 prominente Gäste ihre Eheringe tauschen. Dabei dürfte es sich um Ringe im absoluten Luxussegment handeln, wenn man bedenkt, dass allein der Verlobungsring der neuen Mrs. Bezos - ein 30-karätiger rosa Diamant - mit über drei Millionen Euro bewertet wird. Klatschportale berichten, Jeff Bezos habe inzwischen seiner Frau als Zeichen seiner Liebe auch noch eine Diamantenkette von noch höherem Wert geschenkt.

Jeff Bezos und Lauren Sanchez © Imago

Jeff Bezos und Lauren Sanchez sind in Venedig angekommen © Getty

Geheime Anprobe in Mailand: Paparazzi erwischen Sánchez und Bezos beim Besuch im Dolce-&-Gabbana-Store © Getty Images

Gast auf dem Fest auf der Insel vor dem Markusplatz ist Microsoft-Gründer Bill Gates, der laut Medienberichten im St. Regis Venice, einem Luxushotel am Canal Grande, residiert. In demselben Hotel sind auch Ivanka Trump, Tochter des US-Präsidenten Donald Trump, und ihre Familie, sowie Königin Rania von Jordanien untergebracht. Weitere Stars wurden in Venedig gesichtet, darunter Moderatorin Oprah Winfrey und Schauspieler Leonardo DiCaprio. It-Girl Khloe Kardashian wurde beim Shopping mit ihrer Mutter Kris Jenner fotografiert.