So luxuriös nächtigen die Bezos-VIPs bei der Mega-Hochzeit

Amazon-Milliardär Jeff Bezos und seine Verlobte Lauren Sánchez feiern ihre Hochzeit. Dabei lassen sie es sich richtig gut gehen: Bootstouren, kulinarisches Essen auf höchstem Niveau und vor allem eine Luxus-Unterkunft in Venedig.

Wie oe24 erfuhr, übernachten die Bezos-Gäste unter anderem in einem Luxus-Palazzo in der Lagunenstadt.

Schauen Sie sich die Bilder in einer Slideshow an:

Ehemalige Adelsresidenz

Direkt am Wasser gelegen, kann man es sich dort richtig gut gehen lassen. "Das The Gritti Palace liegt in einer ehemaligen Adelsresidenz am Canal Grande in Venedig, die seit der Restaurierung wieder im alten Glanz erstrahlt, und bietet Aussicht auf die Kirche Santa Maria delle Salute. Die luxuriösen Zimmer sind alle mit Antiquitäten und Murano-Glas ausgestattet", steht in der Beschreibung auf Booking.com.

Bis zu 120.000 Euro

Die Unterkunft hat freilich ihren Preis, der für zwei Personen bei 50.000 Euro beginnt und bis zu rund 120.000 Euro reicht. Versprochen wird dabei mitunter ein "außergewöhnliches Frühstück", wie die Website schreibt.