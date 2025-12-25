Alles zu oe24VIP
Ärger mit Fans: Bergdoktor-Dreharbeiten abgebrochen
© Getty

"Selfie-Alarm"

Ärger mit Fans: Bergdoktor-Dreharbeiten abgebrochen

25.12.25, 11:36


Am Set von „Der Bergdoktor“ in Söll herrscht oft Trubel – nicht nur vor der Kamera, sondern auch durch die Fans. 

Die idyllische Kulisse rund um den Gruberhof zieht seit 2008 Scharen von Zuschauern an, die einmal hautnah sehen wollen, wo Martin Gruber (Hans Sigl) und seine Familie leben. Doch die Begeisterung der Fans bringt die Dreharbeiten regelmäßig ins Stocken.

Wie Ronja Forcher, die Lilli Gruber spielt, in der ZDF-Mediathek-Reportage „Backstage – Der Bergdoktor“ erzählt, kommt es vor allem durch Paraglider über den Drehorten zu Unterbrechungen. „Immer, wenn das passiert, müssen wir dann den Take abbrechen und nochmal machen. Und das ist dann natürlich ärgerlich und schade“, so die 29-Jährige. Sie bittet deshalb die Fans: „Kommt's lieber zu Fuß.“

"Selfie-Alarm"

Auch die Praxis in Ellmau, Drehort zahlreicher Szenen, ist ein Publikumsmagnet. Bis zu 2.000 Besucher kommen während der Saison, berichtet ein Security-Mitarbeiter. Schauspieler wie Hans Sigl nehmen sich zwar Zeit für Autogramme und Fotos, doch das „Selfie-Alarm“-Phänomen sorgt für zusätzliche Herausforderungen. Besonders das Praxisschild muss nach jedem Dreh entfernt werden, da Fans es schon mehrfach entwenden wollten.

Trotz der Einschränkungen geht die Produktion weiter: Die 18. Staffel ist abgedreht, die 19. Staffel ebenfalls bereits im Kasten. Ab Donnerstag, 8. Januar 2026, zeigt das ZDF wöchentlich acht neue Folgen von „Der Bergdoktor“.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

