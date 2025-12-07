Endlich wieder "Der Bergdoktor" – DANN startet die neue Staffel

"Der Bergdoktor" meldet sich zurück! Das ZDF hat offiziell bestätigt, dass die beliebten neuen Folgen 2026 starten – inklusive aller Sendetermine. Die Rückkehr an den Wilden Kaiser verspricht erneut emotionale Geschichten und vertraute Dramatik.

Für Fans von „Der Bergdoktor“ gibt es endlich Planungssicherheit: Das ZDF hat die Ausstrahlung der neuen Episoden angekündigt – und bleibt dem bewährten Sendeplatz treu. Auch 2026 läuft die Serie wieder donnerstags um 20.15 Uhr. Wer die Folgen lieber streamt, findet sie zeitgleich in der ZDF-Mediathek.

Seit 2009 spielt Ronja Forcher an der Seite von Hans Sigl © Getty

Die neuen Episoden setzen genau dort an, wo die Serie seit Jahren überzeugt: mit emotionalen Geschichten rund um Dr. Martin Gruber und seinen Einsatz als Arzt am Wilden Kaiser. Der beliebte Serienwinter ist damit gesichert.

Diese Sendetermine stehen fest:

Folge 2: 15. Januar

Folge 3: 22. Januar

Folge 4: 29. Januar

Folge 5: 5. Februar

Folge 6: 12. Februar

Folge 7: 19. Februar

Folge 8: 26. Februar

Die Vorfreude könnte kaum größer sein: Der Winter 2026 wird am Wilden Kaiser wieder emotional, dramatisch und voller Spannung.