ESC-Insider: ORF will nicht wieder gewinnen – deshalb nur B-Liste am Start
Song Contest Beben

ESC-Insider: ORF will nicht wieder gewinnen – deshalb nur B-Liste am Start

Von
20.02.26, 16:46
Teilen

„Ich bin 100% davon überzeugt, dass der ORF alles unternimmt um nicht ein weiteres Mal den Song Contest zu gewinnen!“ Neuer Wirbel vor der großen ORF-Vorentscheidungs-Show. Nach ESC-Scout Eberhard Forcher wird jetzt auch Günter Unger laut. 

Neue Song Contest Aufregung vor der großen ORF-Vorentscheidungsshow „Vienna Calling – Wer singt für Österreich?“ (ab 20.15 Uhr, ORF1). Nachdem bereits der langjährige ESC-Scout Eberhard Forcher auf Facebook seine Bedenken über die 12 Kadidaten ausgedrückt hat („Leider sind unter diesen Vorgaben ein paar der interessanteren Acts gar nicht erst zum Zug gekommen!“ oe24 berichtete), wird nun Musik-Insider Günter Unger, der ja als Manager von LUM!X feat. Pia Maria 2022 beim Song Contest in Turin backstage mit dabei war, noch lauter!

„Heuer hätte ich erneut einen hochkarätigen Künstler am Start gehabt. Allerdings hatte ich diesmal den Eindruck, dass die Scouts zwar durchaus begeistert waren, die Verantwortlichen aber offenbar keinen potenziellen Siegersong wollten. Insgesamt wirkt das auf mich wie strategische Planung!“ Eine Watschn gegen den ORF, die Unger im oe24-Talk nochmals unterstreicht: „Ich bin 100% davon überzeugt, dass der ORF alles unternimmt um nicht ein weiteres Mal den Song Contest zu gewinnen!“

Unger mit Forcher beim ESC 2022 in Turin (o.) LUM!X feat. Pia Maria (u.)

Dafür bringt Unger, der ja jahrelang auch als Manager von Parov Stelar durch die Welt tourte, auch sein Hintergrundwissen ein: „Die Leute, von denen ich weiß, die sind in anderen Kategorien, sowohl bei den Streaming Zahlen als auch auf ihren Social Media Kanälen. Dazu sind auch schon auf internationalen Bühnen gestanden. Also ganz etwas anderes als die Kandidaten, die beim ORF antreten.“

Mit Lum!x und Pia Maria hat es Unger 2022 zum Song Contest geschafft. Dass sein Duo in Turin bereits in der Quali ausschied hat dem Hit-Potenzial von „Halo“ jedoch nicht geschadet: „Das Ausscheiden beim ESC hat der Durchsetzungskraft des Songs keinen Abbruch getan – im Gegenteil: Der Titel wurde später sogar zum „Song des Jahres“ bei den Amadeus Awards gekürt“, so Unger.

