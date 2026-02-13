Olympia voller Höhepunkte - Kondome sind aus!

Bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina sorgt ein Engpass für Gesprächsstoff: Im Olympischen Dorf von Cortina sind die kostenlos bereitgestellten Kondome bereits nach wenigen Tagen aufgebraucht.

Die Spiele dauern erst knapp eine Woche, doch im Olympischen Dorf in Cortina – Austragungsort für Wettbewerbe im Eiskanal, Curling und Ski Alpin (Frauen) – sind keine Verhütungsmittel mehr verfügbar.

Wie üblich stellt das IOC bei Olympischen Spielen kostenlos Kondome zur Verfügung. Die Tradition reicht bis zu den Spielen 1988 in Seoul zurück. Für viele gelten die Folienpackungen auch als Souvenir.

Ein Athlet, der anonym bleiben möchte, wird in der italienischen Zeitung „La Stampa“ zitiert: „Die Vorräte waren in nur drei Tagen aufgebraucht, man hat uns versprochen, dass weitere geliefert werden, aber wer weiß, wann.“

Deutlich geringere Stückzahl

Bei den Sommerspielen in Paris wurden 300.000 Kondome bereitgestellt – rechnerisch zwei pro Tag und Athlet über zwei Wochen. In Italien sollen es insgesamt 10.000 Stück gewesen sein, verteilt auf alle Austragungsorte. An den Winterspielen nehmen rund 2900 Athletinnen und Athleten teil.

Unterschiede zwischen den Standorten

Nach Informationen der "Bild" sind die Vorräte in Val di Fiemme noch nicht vergriffen. In Mailand gelten strengere Regeln: Dort sind Besuche anderer Länder in den Unterkünften nicht erlaubt. Auch dort sind die Bestände bislang nicht aufgebraucht.

Wann in Cortina Nachschub eintrifft, ist noch unklar. Die Spiele dauern noch bis 22. Februar.