Fünf Verletzte bei Pkw-Crash

Fünf Verletzte, darunter drei Kinder, hat Samstagnachmittag ein Zusammenstoß zweier Pkw auf der Ötztalstraße (B 186) in Längenfeld in Tirol (Bezirk Imst) gefordert.

Ein 60-jähriger Deutscher war mit seinem Auto aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Wagen eines entgegenkommenden 55-jährigen Österreichers kollidiert. Beide Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab und gerieten in das angrenzende Feld.

Im Auto des Deutschen saßen seine Ehefrau sowie die dreijährige Tochter und der siebenjährige Sohn. Vater und Tochter wurden verletzt und in das Krankenhaus Zams geflogen. Die Mutter wurde leicht verletzt, der Sohn hingegen schwer, berichtete die Polizei. Beide wurden in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Der 55-jährige Österreicher blieb bei dem Unfall hingegen unverletzt. Seine im Pkw befindliche siebenjährige Tochter erlitt indes leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in das Krankenhaus Zams eingeliefert. Der 55-Jährige hatte laut Exekutive noch versucht, auf die angrenzende Böschung auszuweichen, um eine Frontalkollision zu vermeiden, was aber misslang.