Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Vorarlberg
rinder
© getty/Symbolbild

Bregenzerwald

Tuberkulose-Alarm: Fünf Bauernhöfe gesperrt

20.12.25, 13:23
Teilen

Fünf Bauernhöfe im Bregenzerwald sind wegen Tuberkulose (TBC) bei Rindern gesperrt worden. Wie das Land Vorarlberg am Samstag berichtete, laufen aktuell die Untersuchungen der Kontaktbetriebe. 

Der erste Betrieb wurde bereits im September gesperrt. Ein Schlachttier war bei der Untersuchung aufgefallen. Die weiteren Höfe sind im Dezember gesperrt worden. Die Tierseuche, die sich vom Wild auf Nutztiere überträgt, sorgt seit Jahren für Schäden in der Landwirtschaft.

Tuberkulose-Alarm: Fünf Bauernhöfe gesperrt
© Getty

"Diagnostische Tötungen und Sperrmaßnahmen sind Teil des standardisierten Vorgehens, sobald Abklärungen zu möglichen TBC-Verdachtsfällen notwendig werden", hieß es in der Aussendung. Ein Großteil der Untersuchungen soll bis Ende Februar abgeschlossen sein. Einen Gesamtüberblick werde es erst geben, wenn alle Rückmeldungen der beauftragten Tierärztinnen und Tierärzte vorliegen.

"Drastische Maßnahmen"

Landesrat Christian Gantner (ÖVP) betont: "Die bisherigen Untersuchungen zeigen deutlich, dass sich das im vergangenen Jahr verordnete Bekämpfungsgebiet bestätigt hat und die drastischen Maßnahmen mit stark erhöhten Abschussvorgaben und zusätzlichen Untersuchungen beim Rotwild notwendig waren."

"Infektionsherde in Wildbeständen räumen"

Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Moosbrugger sagte in einer Reaktion, die dramatischen Entwicklungen würden die schlimmsten Befürchtungen übertreffen. Es gebe "punktuell massive Infektionsherde" und Ansteckungen von gealpten Rindern. Die Erhöhung der Abschusszahlen reiche nicht aus, er befürchtet, dass es erneut zu Keulungen von Nutztierbeständen in den Ställen kommt. "Es ist zwingend notwendig, dass die punktuellen Infektionsherde in den Wildbeständen geräumt werden."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden