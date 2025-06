Riesige Kakerlaken-Invasion in italienischen Urlaubsorten

Die extremen Temperaturen in Italien locken nicht nur Touristen an, sondern sind auch die idealen Bedingungen für die Amerikanische Großschabe.

Mehrere italienische Städte kämpfen gerade gegen eine Invasion von der Amerikanischen Großschabe (Periplaneta americana) an. Die Kakerlake ist die größte und schnellste weltweit. Sie lieben hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit. Diese Bedingungen herrschen gerade in Italien. Bereits Anfang Juni herrschen in Rom Temperaturen über 30 Grad.

Die Invasion der Ungeziefer zeigen Videos in den sozialen Netzwerken. Darin kommen die großen Kakerlaken aus der Kanalisation, sie belagern Straßen und krabbeln an Gebäuden hoch. Die Insekten besitzen Flügel und dringen damit durch Fenster in Wohnungen ein, so der italienische Nachrichtensender "Rainews.it".

Gefährlich für den Menschen

Die Kakerlaken stellen die Tourismusbranche vor große Herausforderungen. Gastronomie- und Hotelbetreiber müssen jetzt verstärkt auf die Hygiene und den Abfall achten. Sie wollen keine der Insekten anlocken und die Gesundheit der Gäste schützen. Durch ihre Lebensweise kann die Kakerlake Krankheiten verbreiten.

Sie können Bakterien und Schimmelpilze übertragen, welche zu Salmonellen-Erkrankungen, Gelbsucht, Typhus, Ruhr und Tuberkulose führen können. Ihre Exkremente können bei Menschen Allergien und Asthma auslösen.

Es wird geraten, dass Urlauber und Einheimische vor allem in den Abendstunden die Fenster und Türen geschlossen halten sollten. Damit sollten keine Schaben in Wohnungen und Zimmer gelangen. Lebensmittel sollten ebenfalls sicher und verschlossen aufbewahrt werden.