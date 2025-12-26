USA setzten bei Angriff auf IS in Nigeria Reaper-Drohnen ein

Bei ihrem Angriff auf Stützpunkte von Islamisten in Nigeria hat die US-Armee laut der nigerianischen Regierung spezielle Kampfdrohnen eingesetzt.

Insgesamt seien von Reaper-Drohnen "16 GPS-gesteuerte Präzisionsgeschosse" abgefeuert worden, erklärte Informationsminister Mohammed Idris am Freitag. Bei dem Angriff seien Kämpfer der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS), die von der Sahel-Zone aus nach Nigeria hätten eindringen wollen, "erfolgreich neutralisiert" worden.

US-Präsident Donald Trump sagte unterdessen dem Magazin "Politico", bei dem von ihm angeordneten Angriff seien alle Ziele "dezimiert" worden. Ursprünglich sei der Angriff schon für einen früheren Zeitpunkt geplant gewesen, "und ich sagte, Nein, lasst uns ihnen ein Weihnachtsgeschenk geben", sagte er dem Blatt. "Das hätten sie nicht erwartet, und wir haben sie hart getroffen. Jedes Lager wurde dezimiert", sagte Trump.

Die US-Armee hatte am Christtag Ziele des IS in Nigeria angegriffen und dabei mehrere mutmaßliche IS-Kämpfer getötet. Zur Begründung der Angriffe führte Trump die Tötung "unschuldiger Christen" in dem afrikanischen Land an. Der US-Präsident hatte in den vergangenen Monaten eine angebliche Verfolgung von Christen in Nigeria angeprangert und einen Militäreinsatz in dem Land angedroht.