Fast ein Drittel mehr Pkw-Neuzulassungen im Juli: E-Autos gefragt

Anteil alternativ betriebener Pkw in den ersten sieben Monaten bei knapp 60 Prozent. Benziner mit Mild-Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Antrieb gefragt.

Im Juli 2025 sind in Österreich 24.867 Pkw neu zum Verkehr zugelassen worden, um 31,6 Prozent mehr als im Juli des Vorjahres. Besonders stark legten Elektro-Pkw zu, mit einem Plus von 67,7 Prozent auf 4.920 Fahrzeuge. Auch Benzin-Hybride verzeichneten mit 8.715 Neuzulassungen ein kräftiges Plus von 62,7 Prozent, Diesel-Hybride stiegen um 17,9 Prozent. Auch Benziner (+5,3 Prozent) und Diesel-Pkw (+2,3 Prozent) waren leicht im Plus, teilte die Statistik Austria am Montag mit.

Heuer bereits 167.918 Neuwagen verkauft

Von Jänner bis Juli 2025 wurden insgesamt 167.918 Pkw neu zugelassen, um 9,0 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. 99.908 Fahrzeuge - das sind 59,5 Prozent - hatten einen alternativen Antrieb, ein Anstieg um 39,6 Prozent.

Darunter befanden sich

54.349 Benzin-Hybride (+44,0 Prozent),

36.454 reine E-Autos (+45,2 Prozent) und

9.103 Diesel-Hybride (+4,9 Prozent).

Die Zahl der konventionell betriebenen Benzin- und Diesel-Pkw ging hingegen um 17,5 Prozent zurück.

Auch am Nutzfahrzeugmarkt gab es deutliche Bewegungen: Die Neuzulassungen von leichten Lkw der Klasse N1 stiegen im Juli aufgrund der seit Monatsbeginn geltenden NoVA-Befreiung um 127,3 Prozent. Insgesamt wurden im Juli 37.046 Kraftfahrzeuge neu zugelassen, um 26,0 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.