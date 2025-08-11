Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 21.000 aktien up +0.24% Andritz AG 62.70 aktien up +0.32% BAWAG Group AG 110.80 aktien down -0.45% CA Immobilien Anlagen AG 23.900 aktien down -0.42% CPI Europe AG 18.550 aktien down -0.16% DO & CO Aktiengesellschaft 197.60 aktien down -1.94% EVN AG 23.850 aktien down -0.21% Erste Group Bank AG 85.30 aktien down -0.64% Lenzing AG 28.050 aktien down -0.88% Mayr-Melnhof Karton AG 76.00 aktien down -0.91% OMV AG 46.040 aktien up +0.31% Oesterreichische Post AG 29.250 aktien equal +0% Raiffeisen Bank Internat. AG 30.000 aktien equal +0% SBO AG 29.200 aktien down -0.34% Telekom Austria AG 9.330 aktien up +1.08% UNIQA Insurance Group AG 12.700 aktien down -0.16% VERBUND AG Kat. A 64.35 aktien down -0.16% VIENNA INSURANCE GROUP AG 46.800 aktien down -0.64% Wienerberger AG 32.400 aktien down -1.04% voestalpine AG 26.620 aktien down -0.75%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Märkte & Börsen
Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (li.) besucht den Hafen Wien
© BKA/Schroetter

Jahresbilanz 2024

China-Schwemme: Zoll stoppte 136.000 gefährliche Produkte

11.08.25, 10:18
Teilen

Trefferquote von mehr als 80 Prozent. Besonders Batterien, elektronische Geräte, Spielzeug und Medizinprodukte waren Spitzenreiter bei den gefährlichen Sendungen.

Die Zahl der Meldungen des Zollamts Österreich (ZAÖ) an die Marktüberwachungsbehörden hat sich im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt: 741 verdächtige Warensendungen wurden gemeldet, gegenüber 366 im Jahr 2023, wurde am Montag bekannt gegeben. Besonders Batterien, elektronische Geräte, Spielzeug und Medizinprodukte waren Spitzenreiter bei den risikobehafteten Produkten. Insgesamt wurden rund 136.600 solcher Produkte gestoppt.

Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (re.) besucht den Hafen Wien

Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (re.) besucht den Hafen Wien  

© BKA/Schroetter

Diese Zahl bezieht sich auf Fälle, in denen die Zollbehörden aufgrund ihrer Überprüfung und Risikoanalyse den Verdacht hatten, dass eine Sendung möglicherweise gegen Produktsicherheitsvorschriften verstößt und deshalb die zuständigen Behörden verständigten. Als Hauptursachen für den Anstieg gelten verbesserte Risikoanalysemethoden im Rahmen der Zollabfertigung und Kontrollschwerpunkte im Bereich E-Commerce. In Summe wurden 2.736 Sendungen kontrolliert.

Meldungen entscheidend

"Wir schützen damit unsere Bürgerinnen und Bürger und fördern gleichzeitig einen fairen Wettbewerb in Österreich", sagte Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP). Von den 741 Meldungen führten 620 dazu, dass potenziell gefährliche oder nicht konforme Waren gestoppt wurden, bevor sie in den freien Markt gelangen konnten - eine Erfolgsquote von mehr als 80 Prozent.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden