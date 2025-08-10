Alles zu oe24VIP
front page tech
© front page tech

Brisante Tech-News

Apple verklagt Leaker: Der ENTHÜLLT trotzdem Details zum iPhone 17 Pro

10.08.25, 17:01
Teilen

Tech-Insider Jon Prosser ignoriert die Klage des Konzerns und veröffentlicht neues Video mit kompletten Spezifikationen, 3D-Renderings und sogar der neuen Farbe des kommenden Top-Smartphones. 

Der Rechtsstreit zwischen Apple und dem bekannten Leaker Jon Prosser eskaliert. Obwohl der Tech-Gigant aus Cupertino den Betreiber des YouTube-Kanals „Front Page Tech" wegen Verrats von Geschäftsgeheimnissen verklagt hat, legt dieser jetzt mit einem detaillierten Video nach – und zeigt ALLES zum kommenden iPhone 17 Pro.

Darum klagt Apple den Leaker 

Die Klage ist heftig: Apple wirft Prosser vor, „sich ohne Einwilligung Zugriff auf das iPhone eines Apple-Mitarbeiters verschafft zu haben". Der Konzern behauptet, dieser Zugriff sei genutzt worden, um Videos einer iOS-Entwicklungsversion anzufertigen und zu verbreiten – alles zur persönlichen Bereicherung.

3D-Renderings des iPhone 17 Pro 

Doch Prosser zeigt sich „unbeeindruckt von der juristischen Drohkulisse". In seinem neuen 7-Minuten-Video präsentiert er detaillierte 3D-Renderings des iPhone 17 Pro – komplett mit „Apple-eskem" Vorspann. Die Botschaft an die Anwälte des Tech-Riesen ist klar: Ich mache weiter!

Lesen Sie auch

 

Das NEUE iPhone 17 Pro bekommt laut dem Leak einen horizontal verlängerten Kamera-Bump und wird mit 8,7 statt 8,3 Millimetern etwas dicker. Anders als beim Prototyp: Die Rückseite wird verglast sein – kein Aluminium-Unibody wie ursprünglich spekuliert.

DIESE Upgrades plant Apple für die Kamera

Die Telefoto-Kamera erfährt ein MASSIVES Upgrade: von bisher 12 auf satte 48 Megapixel! Prosser spekuliert, dass die dickere Bauweise nicht nur ästhetische Gründe hat, sondern für eine längere Periskopoptik mit stärkerem optischen Zoom genutzt wird. Dafür spricht auch: Blitz und Lidar wandern auf die rechte Seite des Kameramoduls.

Auch bei der Farbe gibt es Neuigkeiten: Basierend auf Produktionsbildern eines anderen Leakers könnte das iPhone 17 Pro in Dunkelblau, Dunkelorange oder sogar Bronze erscheinen. Das Apple-Logo rutscht leicht nach unten und bekommt einen Hinweis auf den verbauten Chip.

Der größte Sprung kommt beim Akku: Laut einem „Forbes"-Bericht wächst die Kapazität von derzeit etwa 3600 mAh beim iPhone 16 Pro auf gigantische 5000 mAh – ein Plus von fast 40 Prozent! Das verspricht deutlich längere Laufzeiten für Power-User.

Dünnes iPhone Air

Und es kommt noch mehr: Im September soll auch ein völlig NEUES Modell vorgestellt werden – das besonders dünne iPhone Air. Apple-Fans können sich also auf gleich zwei spannende Neuheiten freuen – trotz aller Bemühungen des Konzerns, Leaks zu verhindern.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

