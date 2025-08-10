Ethereum KNACKT 4.200-Dollar-Marke – DIESE Prognose lässt Anleger staunen

Die zweitgrößte Kryptowährung der Welt erreicht mit 4.200 US-Dollar den höchsten Stand seit Ende 2021. Einige Analysten nehmen bereits ein viel höheres Kursziel ins Visier.

Ethereum durchbricht die psychologisch wichtige 4.000-Dollar-Marke und klettert auf über 4.200 Dollar – ein Niveau, das zuletzt vor vier Jahren erreicht wurde. Der Kurssprung von rund 8% binnen 24 Stunden wird von einem neuen Trend befeuert: Immer mehr Unternehmen nehmen ETH in ihre Bilanzen auf.

BlackRock mit eigenem Fond "Ethereum-ETF"

Der „Bitcoin-Effekt" erfasst nun auch die Nummer 2 am Kryptomarkt: Ethereum hat die Marke von 4.200 Dollar auf großen Börsen überschritten – den höchsten Stand seit Ende 2021. Besonders beeindruckend: Pünktlich zum Ausbruch über 4.000 Dollar verzeichneten Spot‑Ethereum‑ETFs an einem einzigen Tag über 460 Millionen Dollar Nettozuflüsse – angeführt vom iShares Ethereum Trust mit satten 255 Millionen Dollar.

Kapitalzuflüsse explodieren

Die Ethereum-ETFs konnten nach ihrer Markteinführung im Juli 2024 die hohen Erwartungen nicht erfüllen, aber es zeigt sich dennoch immer mehr, dass sie langfristig als starker Kurstreiber für den Ether-Kurs dienen. Allein der iShares Ethereum Trust von BlackRock hat mittlerweile ein verwaltetes Vermögen von über 11,47 Milliarden US-Dollar.

DIESE Analyse lässt Anleger aufhorchen

Krypto-Analyst Merlijn sorgt mit einer brisanten Prognose für Aufsehen: Seine Chartanalyse deutet auf einen möglichen Anstieg um 375 Prozent hin – was einem Kursziel von 20.000 US-Dollar entspricht. „Sollte Ethereum jetzt erneut nach oben ausbrechen", könnte das laut Merlijn "auf Basis des Charts einen Anstieg auf 20.000 US-Dollar bedeuten".

Befeuert wird diese Entwicklung durch Donald Trumps neues Dekret, das Krypto-Investitionen für 401(k)-Rentenpläne ermöglicht – ein potenzieller Kapitalstrom aus einem 12,5-Billionen-Dollar-Markt.

Ob sich Ethereum wirklich so gut entwickelt ist keinesfalls garantiert. Im Gegenzug zu Bitcoin ist Ethereum jetzt ungefähr so viel wert wie vor 4 Jahren beim Ethereum-Allzeithoch. Bitcoin war zwischenzeitlich aber bereits fast doppelt so teuer wie der Bitcoin-Preis vor vier Jahren.