Tote Frau trieb in Bach: Anrainer schlugen Alarm

Die Pensionistin dürfte beim Schwimmen Probleme bekommen haben.

Eine furchtbare Entdeckung machten am Samstagabend Anwohner des Mühlbaches in Wels. Dort entdeckten sie eine regungslose Frau, die im Wasser trieb. Die Anrainer versuchten sofort die, wie sich später herausstellte 79-jährige Welserin, an Land zu ziehen. Sie schlugen sofort Alarm.

© laumat.at/Matthias Lauber

Sie trug einen Badeanzug

Trotz der rasch eingeleiteten Wiederbelebungsmaßnahmen, konnte der Notarzt des Roten Kreuzes nur noch den Tod der Pensionistin feststellen. Die Dame dürfte von selbst ins Wasser gegangen sein, um zu schwimmen- sie trug zu ihrem Todeszeitpunkt einen Badeanzug. Vermutlich ist sie aufgrund der Strömung des Mühlbaches abgetrieben und konnte sich nicht mehr selbst an Land retten.