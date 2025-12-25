Glorit startet Wohnbauprojekt in Wien 22: 10 hochwertige Eigentumswohnungen in naturnaher Lage

In der Tamariskengasse 34 in Wien Donaustadt fiel der Spatenstich für ein neues Projekt von Glorit. Zehn hochwertige Eigentumswohnungen mit großzügigen Flächen, nachhaltiger Technik und naturnahem Umfeld verbinden urbanen Komfort mit Freizeitmöglichkeiten direkt an der Lobau und Donau.

Naturnaher Wohnraum mit optimaler Anbindung: Das neue Projekt entsteht auf einem attraktiven Grundstück in unmittelbarer Grünlage beim Oberen Mühlwasser, nur drei Fahrradminuten von der U2-Station Donauspital entfernt. Die Lage bietet Natur- und Freizeitmöglichkeiten direkt vor der Haustür, darunter die Lobau und die Donau, und ist besonders für Beschäftigte im Gesundheitswesen durch die Nähe zum SMZ Ost/Donauspital interessant.

v.l.n.r.: Martin Mauerbauer (Kager Massivbau), Andreas Glatz (Kager Massivbau), Ivana Mirek (Architektin), Stefan Messar (Glorit), Patrick Kloihofer (Glorit), Markus Wimmer (Glorit) © Glorit

Exklusive Eigentumswohnungen für höchste Ansprüche

Glorit entwickelt insgesamt zehn schlüsselfertige Wohnungen mit zwei bis vier Zimmern und Wohnflächen von 51 bis 153 Quadratmetern. Vier Einheiten sind bereits verkauft. Besonderes Highlight sind die Penthouses mit privater Aufzugsfahrt, flächenbündigen Türen und individuellem Lichtkonzept. Die Erdgeschosswohnungen verfügen über private Gärten, während alle Einheiten mit großzügigen Terrassen ausgestattet sind.

Nachhaltige Technik und hochwertiges Wohnkonzept

Das Projekt setzt auf moderne und energieeffiziente Gebäudetechnik: Wärmepumpe mit Tiefenbohrung, Photovoltaikanlage und Deckenkühlung sorgen für ein angenehmes Raumklima und niedrigen Energieverbrauch. Jede Wohnung verfügt über eine individuell regulierbare Fußbodenheizung. Kellerabteile und eine hauseigene Tiefgarage bieten zusätzlichen Komfort. Der barrierefreie Zugang gewährleistet Wohnkomfort für alle Generationen.

Glorit setzt bewusstes Signal für den Wohnbau „Der Wohnraum wird knapper, und es wird weniger gebaut. Mit der Tamariskengasse setzen wir ein starkes Signal: Wir investieren weiterhin in hochwertigen Wohnraum an attraktiven Standorten“, erklärt Glorit-Geschäftsführer Stefan Messar. Die Nachfrage nach nachhaltig geplanten, gut angebundenen und naturnahen Wohnlösungen sei ungebrochen hoch – genau hier setzt das neue Projekt an.