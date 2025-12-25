Warnstufe ROT! Jetzt überrollt uns die Schneewalze

Am Christtag bleibt es in Österreich winterlich und teils ungemütlich.

Besonders im Osten und Südosten ist mit kräftigem Schneefall zu rechnen – von Vorarlberg bis Oberösterreich zeigt sich dagegen nur ein Sonne-Wolken-Mix nach Auflösung der Hochnebelfelder.

Betroffen sind vor allem die Regionen vom Wechsel bis zur Koralpe sowie südöstlich davon, wo laut Unwetterzentrale Schnee-Warnungen ausgegeben wurden. Für die Steiermark, das Burgenland und Niederösterreich gilt derzeit die höchste Warnstufe Rot. In diesen Gebieten sind markante Neuschneemengen möglich, die den Straßenverkehr erheblich beeinträchtigen können.

Im Donauraum und Teilen des Ostens weht dazu weiterhin kräftiger bis stürmischer Ost- bis Nordostwind, der die Temperaturen zwischen -2 und +2 Grad noch kälter wirken lässt. Verkehrsteilnehmer sollten auf Glätte, Sichtbehinderungen und Schneeverwehungen vorbereitet sein.

Erst am Wochenende wieder freundlicher

Zum Wochenende beruhigt sich das Wetter langsam wieder: Ein Hochdruckgebiet sorgt landesweit für Sonnenschein, gebietsweise bleibt es jedoch weiterhin nebelig oder hochneblich.