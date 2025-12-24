Alles zu oe24VIP
Weiße Weihnachten: Erstmals Schnee in St. Pölten seit 2007
24.12.25, 08:43
St. Pölten schreibt heute Wettergeschichte. Am 24. Dezember 2025 liegt in der niederösterreichischen Landeshauptstadt Schnee – und damit gibt es erstmals seit 2007 wieder weiße Weihnachten. 

Damit endet eine außergewöhnlich lange Serie: St. Pölten galt zuletzt als jene österreichische Landeshauptstadt, die am längsten keine weißen Weihnachten mehr erlebt hatte. Seit 18 Jahren blieb der Schnee an den Weihnachtstagen aus – länger als in Wien, Graz oder anderen Landeshauptstädten.

Als „weiße Weihnachten“ gilt laut meteorologischer Definition eine geschlossene Schneedecke von mindestens einem Zentimeter an einem der Weihnachtstage. Dieses Kriterium wurde heute erfüllt: In den Morgenstunden setzte Schneefall ein, der sich in der Stadt festsetzte.

Weiße Weihnachten immer seltener

Die lange schneelose Phase war Teil eines allgemeinen Trends: In tiefer gelegenen Regionen Österreichs wurden weiße Weihnachten in den vergangenen Jahrzehnten immer seltener – vor allem aufgrund steigender Durchschnittstemperaturen im Dezember.

Mit dem heutigen Schneefall ist diese Serie nun gebrochen.St. Pölten erlebt nach fast zwei Jahrzehnten wieder echte weiße Weihnachten – ein seltenes Ereignis und für viele ein lang ersehntes Comeback.

