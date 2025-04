Illegales Bettlerlager in Linz geräumt

Eine Schwerpunktaktion von Stadt Linz, Polizei und ÖBB führte am Mittwoch zur Räumung eines illegalen Zeltlagers nahe der A7-Abfahrt Industriezeile. Sicherheitsstadtrat Michael Raml spricht von einem wichtigen Schritt gegen organisierte Bettelei.

Am Mittwochmorgen wurde ein illegales Bettlerlager im Grünbereich neben der A7-Abfahrt Industriezeile in Linz geräumt. Neun Zelte standen in dem stark vermüllten Areal, das direkt an den ÖBB-Gleiskörper angrenzt. Bei der Aktion trafen die Einsatzkräfte drei Personen an, zwei verließen das Gelände freiwillig nach Feststellung ihrer Identität, eine Person wurde zur weiteren Abklärung vorübergehend festgenommen.

© FPÖ ×

Laut Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FPÖ) sei die Unterkunft menschenunwürdig und habe sowohl hygienische als auch sicherheitstechnische Gefahren dargestellt. Insgesamt waren zwölf Einsatzkräfte von Stadt Linz, Polizei und ÖBB beteiligt. Raml betonte die Notwendigkeit solcher Einsätze: "Wir setzen konsequent Maßnahmen gegen illegale, organisierte Bettelei." Die Stadt Linz bleibt bei solchen Fällen weiter wachsam und kündigt künftige Kontrollen an.

