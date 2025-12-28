Weihnachtsmänner erobern den Großglockner

Zwei Weihnachtsmänner am höchsten Berg Österreichs – und das ganz ohne KI-Trick. Mitte Dezember haben zwei erfahrene Alpinisten den Großglockner in weihnachtlicher Montur bezwungen.

Der Steirer Paul Sodamin und der Oberösterreicher Robert Miller haben Mitte Dezember für einen außergewöhnlichen Gipfelsieg gesorgt. Die beiden Bergsteiger standen als Weihnachtsmänner verkleidet am Gipfel des Großglockners, dem höchsten Berg Österreichs.

3.800 Meter verkleidet bestiegen

Für den renommierten Bergführer Paul Sodamin (67) aus Trieben war es nicht das erste Mal, dass er den Großglockner in einem Weihnachtskostüm erklomm. Bereits vor zwei Jahren hatte er sogar einen kleinen Christbaum auf fast 3800 Meter Seehöhe mitgenommen.

Mehr als 7 Stunden unterwegs

Gemeinsam mit seinem Bergsteiger-Kollegen Robert Miller aus Bad Goisern startete Sodamin erneut einen anspruchsvollen Aufstieg. Mehr als sieben Stunden dauerte der Weg zum Gipfel. Kurz vor dem Gipfelsieg wurden die mitgebrachten Weihnachtsmann-Kostüme angezogen. Die Abfahrt erfolgte erst bei Einbruch der Dunkelheit.

Sodamin betont: "Nur für Profis"

„Das ist nur etwas für absolute Profis“, betont Sodamin, der auch in diesem Winter wieder Lawinenkurse anbietet. In der Bergsteiger-Szene ist er unter dem Spitznamen „Pulver Paul“ bekannt. Diesen verdankt er nach eigenen Angaben seinem Gespür für besonders guten Pulverschnee.