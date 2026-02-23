Die Grüne Radrettung rollt wieder durch Wien. Zum 21. Mal bieten die Grünen kostenlose Fahrrad-Checks in allen 23 Bezirken an. Wer sein Rad fit machen will, bekommt Hilfe ohne Anmeldung - und ohne Rechnung.

Die Temperaturen steigen und auf Wiens Straßen rollen wieder deutlich mehr Fahrräder. Mit den ersten warmen Tagen beginnt für viele die neue Rad-Saison. Pünktlich dazu rollt auch die Grüne Radrettung wieder durch die Stadt und bietet kostenlose Checks an. Von März bis Ende September steht das Service-Team über 70 Mal an wechselnden Standorten in ganz Wien, bevorzugt an Freitagen und Samstagen. Geprüft werden Bremsen, Kette, Licht, Schlauch und Reifen. Kleinere Reparaturen erledigen die Helfer direkt vor Ort, komplexere Fälle vermitteln sie an verlässliche Werkstätten.

"Mit unseren kostenlosen Fahrrad-Checks möchten wir Radfahren in Wien fördern und gleichzeitig jene unterstützen, die sich teure Reparaturen oder die stark gestiegenen Öffi-Tickets nicht leisten können", sagt Judith Pühringer, Parteivorsitzende der Grünen Wien.

Radeln als fixer Bestandteil des Alltags

Für viele Wienerinnen und Wiener zählt vor allem, dass sie zuverlässig von A nach B kommen. Wenn am Rad Bremsen schleifen oder das Licht ausfällt, wird der Weg unnötig kompliziert. Genau hier setzt die Radrettung an und prüft, repariert und berät direkt vor Ort.

Grüne Radrettung startet in die neue Saison: Über 70 Termine bis September. © Karo Pernegger

"Die kostenlosen Fahrradchecks werden auch deshalb immer wichtiger, weil Radfahren für viele Wienerinnen und Wiener kein Lifestyle-Thema ist, sondern simple Alltagsnotwendigkeit und günstige Mobilitätsform", betont Mobilitätssprecher Kilian Stark.

Hilfe für alte und gebrauchte Räder

Weil vieles teurer wird, kaufen immer mehr Menschen gebrauchte Fahrräder oder holen alte Räder aus dem Keller. Oft weiß niemand, wie es um Bremsen, Reifen oder Licht wirklich steht. Die Radrettung checkt die Drahtesel gründlich durch und macht sie wieder verkehrstauglich. "Wir sorgen dafür, dass Mobilität nicht vom Einkommen abhängt und dass aus kleinen Problemen keine großen werden", so Pühringer und Stark abschließen.

Seit der Gründung im Jahr 2005 hat sich die Initiative zu einem festen Bestandteil der Wiener Fahrradkultur entwickelt. Pro Saison prüfen die Helfer zwischen 2.000 und 3.000 Fahrräder - ein Service, der für viele den Unterschied macht.