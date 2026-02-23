Hohe Ticketnachfrage: "Fanta 4" mit Zusatzshow in der Stadthalle

2026 und 2027 gehen Die Fantastischen Vier auf ausgedehnte Abschiedstour. Neben den bereits bekannt gegebenen Gigs wurde nun ein weiteres Konzert für ihre "Der letzte Bus"-Tournee angekündigt.

Die Nachfrage nach Tickets für die finale Tour der Fantastischen Vier unter dem Motto "Der letzte Bus" ist groß. So sind Auftritte der deutschen Rapper am 5. Februar 2027 in der Salzburgarena und am Tag darauf in der Wiener Stadthalle ausverkauft.





Der Veranstalter kündigte nun ein Zusatzkonzert am 7. Februar 2027 in der Wiener Stadthalle an. Karten sind ab Freitag, 11 Uhr, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.