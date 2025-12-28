Tennis-Rüpel Kyrgios gewinnt Kampf der Geschlechter gegen Sabalenka

Der Australier Nick Kyrgios hat den mit Spannung erwarteten Geschlechterkampf "Battle of the Sexes" im Tennis gegen die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka ohne große Probleme gewonnen.

Der 30-Jährige setzte sich am Sonntag im wenig spektakulären Show-Event in Dubai gegen die drei Jahre jüngere Belarussin mit 6:3,6:3 durch. Der dauerverletzte Kyrgios hat seit März kein offizielles Match mehr auf der Tour bestritten und ist in der Weltrangliste nur auf Platz 671 zu finden.

"Ich habe einen großen Kampf geliefert", sagte Sabalenka dennoch und bot dem Wimbledonfinalisten von 2022 indirekt einen Rückkampf an: "Ich liebe Revanchen und ich liebe Herausforderungen. Ich würde es lieben, noch einmal zu spielen." Kyrgios zollte seiner Gegnerin großen Respekt: "Sie ist so ein großer Champion."

Dass der Spaß und nicht der Ernst im Vordergrund stand, zeigte schon der Einlauf von Sabalenka im Glitzer-Anzug zum Song "Eye of the Tiger". In einer Pause tanzte die viermalige Grand-Slam-Turniergewinnerin auch für das Publikum, zu dem auch Brasiliens Ex-Fußballstar Ronaldo gehörte. Es gab ein paar Änderungen im Vergleich zu normalen Matches. So hatten beide nur einen Aufschlag. Es gab keine Seitenwechsel, da die Spielfeldseite von Sabalenka um neun Prozent kleiner als die von Kyrgios war.