Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Boris Becker
© Instagram/borisbeckerofficial

Patchworkfamilie

Boris Becker teilt private Weihnachtsmomente

28.12.25, 10:13
Teilen

Boris Becker (58) hat private Einblicke vom ersten Weihnachtsfest mit seiner Tochter Zoë Vittoria geteilt und sich im Kreise seiner großen Patchworkfamilie gezeigt.

Auf Instagram teilte die Tennis-Legende ein Foto, auf dem Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro das rund einen Monat alte Baby hält. Dahinter stehen Becker und seine Söhne aus erster Ehe, Noah (31) und Elias (26). Auch Beckers Schwester Sabine Becker-Schorp und deren Kinder sind zu sehen.

"Ein paar kostbare Tage, an denen das Leben langsamer wird und die Familie an erster Stelle steht. Dann der Abschied ... und die stille Dankbarkeit, die zurückbleibt. Dankbar für die Mühe, die Liebe, die Momente und für die Familie, immer", schrieb Becker dazu.

Auf weiteren Fotos sieht man auch Boris Beckers dritten Sohn Amadeus (15), der aus der Ehe mit Lilly Becker stammt. Auf einem Foto hält er stolz seine kleine Halbschwester. Weitere Bilder zeigen, wie die Familie beim Essen sitzt, in einem Fotoalbum blättert oder in Mailand unterwegs ist. Becker und de Carvalho Monteiro leben in Italien. Die beiden sind seit 2024 verheiratet. Zoë Vittoria ist ihr erstes gemeinsames Kind. Boris Beckers Tochter Anna Ermakova (25) ist auf den Fotos nicht zu sehen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden