Upper Austria Ladies Linz
Tennis-Fest

Tagger, Grabher & Kraus bestätigt für Ladies Linz 2026

02.12.25, 12:43
Beim 35. Upper Austria Ladies Linz wird es ein österreichisches Tennis-Fest geben. Lilli Tagger, Julia Grabher und Sinja Kraus haben ihre Teilnahme am Sandplatzturnier in Linz vom 5. bis 12. April 2026 bereits zugesagt.

Das Jubiläumsturnier in Linz erhält eine besondere österreichische Note. Die drei besten Tennisspielerinnen des Landes – Lilli Tagger, Julia Grabher und Sinja Kraus – werden beim Upper Austria Ladies Linz 2026 im Design Center antreten.

Tagger: Juniorinnen-Champion bei French Open

Die 17-jährige Lilli Tagger wurde vor wenigen Wochen als "Aufsteigerin des Jahres" gewählt. Sie begann 2025 auf Platz 945 und arbeitete sich bis auf Position 152 vor. Bei den French Open krönte sie sich als erste Österreicherin überhaupt zur Juniorinnen-Siegerin. In Jiujiang spielte sie sich bei ihrem ersten WTA-Turnier gleich ins Finale.

Tagger
"Ich freue mich unglaublich darauf, erstmals beim Upper Austria Ladies Linz aufzuschlagen", sagt Tagger. "Für mich ist es etwas ganz Besonderes, zum ersten Mal bei einem WTA-Turnier vor heimischem Publikum zu spielen."

Grabher: Comeback nach Verletzung

Julia Grabher stand zuletzt im Frühjahr 2023 in einem WTA-Endspiel. Die 29-Jährige hatte anschließend mit großen Verletzungsproblemen zu kämpfen, von denen sie sich aber gut erholt hat. Im Herbst gewann sie in Florianopolis ein WTA-125er-Turnier und feierte ihre Rückkehr unter die besten 100 (aktuell Platz 94).

Julia Grabher
Kraus: Erstes WTA-125er-Turnier gewonnen

Sinja Kraus hat jüngst in Kolumbien ihr erstes WTA-125er-Turnier für sich entschieden und ist aktuell auf Weltranglistenplatz 109. 2026 hat sie ihre erste Teilnahme am Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers und das Upper Austria Ladies Linz fest im Blick.

Turnierdirektorin freut sich auf Festspiele

"Wir freuen uns riesig, dass Julia Grabher, Sinja Kraus und Lilli Tagger bei unserem 35-jährigen Jubiläum aufschlagen", sagt Turnierdirektorin Sandra Reichel. "Mit diesem österreichischen Top-Trio wird das Turnier noch spannender." Auch Titelverteidigerin Ekaterina Alexandrova ist wieder mit von der Partie.

Ticket-Informationen

Tickets sind bereits verfügbar (Ticketshop). Bis einschließlich 28. Februar 2026 profitieren Käufer von einem "Winter-Deal". Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre haben am Ostersonntag und Ostermontag freien Eintritt.

