Youngstar Lilli Tagger schreibt Tennis-Geschichte

Die Osttirolerin Lilli Tagger gewinnt als erste Österreicherin den Juniorinnen-Bewerb der Tennis-French-Open.

Lilli Tagger hat ihren Lauf im Juniorinnen-Bewerb der French Open in Paris mit dem Major-Titel gekrönt. Die 17-jährige Osttirolerin besiegte am Samstag im Endspiel die als Nummer acht gesetzte Britin Hannah Klugman überraschend glatt 6:2,6:0 und ist damit die erste Österreicherin überhaupt, die ein Nachwuchs-Tennis-Grand-Slam-Turnier gewonnen hat. Und das noch dazu ohne Satzverlust.

Das Endspiel auf dem Court Simonne-Mathieu wurde zu einer überraschend einseitigen Sache. Nach zwei umkämpften ersten Games gelang Tagger das Break zum 3:1 und sie wehrte bei 4:2 im wohl schon vorentscheidenden Spiel drei Breakbälle von Klugman ab. Mit einem weiteren Break stellte sie auf 6:2. Im zweiten Satz stürmte die Österreicherin ungefährdet zum Titel.

Schiavone seit November 2023 in ihrem Team

Tagger, die auf ihrem Weg zum Titel auch die Nummern eins und drei des Turniers ausgeschaltet hat, gilt schon seit längerer Zeit als große Hoffnung im österreichischen Tennis. Sie arbeitet seit November 2023 mit der ehemaligen Weltranglisten-Vierten und Ex-French-Open-Siegerin Francesca Schiavone zusammen und teilt sich mit keinem Geringeren als Jannik Sinner den Italiener Alex Vittur als Manager.

Die Lienzerin hatte Ende März ihr erstes Turnier auf ITF-Ebene gewonnen. Kurioserweise im Finale gegen die Französin Lois Boisson, die diese Woche mit ihrem Traumlauf ins Roland-Garros-Halbfinale Schlagzeilen geschrieben hatte. Eine weitere große Talentprobe gab sie in der Qualifikation für das WTA-1000-Turnier in Miami dank einer Wildcard ab. Dort unterlag sie der Weltranglisten-39. Sara Sorribes nach starker Leistung im ersten Satz mit 7:6,1:6,1:6.

Zweite Junioren-Major-Siegerin nach Melzer

Tagger stand als erste Österreicherin überhaupt in einem Juniorinnenfinale in Paris bzw. als erste seit Tamira Paszek bei einem Major (2006 US Open). Vor ihr hatten bei Majors acht Österreicher das Einzel-Finale eines Grand-Slam-Nachwuchsbewerbes erreicht, darunter auch Thomas Muster (Finalist 1985) und Dominic Thiem (Finalist 2011). Den bisher einzigen Sieg bei den Junioren hatte Jürgen Melzer 1999 im Junioren-Wimbledonfinale geschafft.