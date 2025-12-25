Bayern-Star Luis Diaz wird zum 3. Mal Vater

Süße Nachrichten verbreitet Bayern-Star Luis Díaz zu Weihnachten: Er wird wieder Vater.

Luis Diaz hat seine ersten Weihnachten als Spieler der Bayern feiern können und wird daran wohl ganz besondere Erinnerungen behalten. Gemeinsam mit seiner Frau Geraldine Ponce teilte er via Instagram mit, dass er erneut Vater wird. "Feliz Navidad", also "Frohe Weihnachten", schreibt das glückliche Paar im Kreise der Familie zu dem Posting.

Schon im letzten Spiel vor der Weihnachtspause hat der Flügelflitzer die frohe Kunde angedeutet, als er mit dem Schnuller-Jubel und dem Ball unter seinem Trikot die Baby-News andeutete. Gemeinsam mit seiner Frau, die er kurz vor seiner Unterschrift in München nach 9 Jahren Beziehung heiratete, ist es nun das dritte gemeinsame Kind.

Die Bilder der ersten gemeinsamen Weihnachtsfeier als Ehepaar zeigen das Familienglück mehr als nur zu sehen. Gemeinsam mit den beiden Töchtern Roma (4) und Charlotte (1) ist der Babybauch von Geraldine nicht zu übersehen. Zärtlich streichelt der werdende Vater darüber. Erstmals soll es ein Sohn werden. Viel Zeit, die Feiertage und Familienidylle zu genießen. Denn bereits am 11. Jänner geht die Rückrunde in Deutschland los, davor gibt es noch ein Testspiel gegen RB Salzburg, wo Luis Diaz auch wieder gesetzt sein wird.