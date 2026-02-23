Alles zu oe24VIP
Noch dieses Jahr? Neymar spricht von Karriereende
© APA/AFP/MIGUEL SCHINCARIOL

WM 2026 in Gefahr

Noch dieses Jahr? Neymar spricht von Karriereende

23.02.26, 11:48
Teilen

Er ist nach seinem Wechsel zu PSG für 222 Mio. Euro bis heute der teuerste Fußballer aller Zeiten, die Karriere von Neymar neigt sich dem Ende zu. In einem Interview sprach der 34-Jährige nun von einer Entscheidung in diesem Jahr.

Europa kehrte er mit seinem Wechsel zu Al-Hilal bereits 2023 den Rücken, seit Jänner 2025 kickt er bei seinem Heimatklub FC Santos. Mit 16 Torbeteiligungen verhalf er seinem Klub zum Klassenerhalt.

In dieser Saison ist er bislang aber nicht sehr hilfreich, denn wie so oft in seinem Leben plagen ihn Verletzungssorgen. Erst zweimal stand der Brasilianer am Feld, sein Vertrag läuft noch bis Ende 2026. Ist dann schon Schluss?

"Vielleicht Karriere im Dezmeber beenden"

Im Interview mit dem Online-Sender "Caze" sagte Neymar: "Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, ich weiß nicht, was nächstes Jahr passiert. Vielleicht möchte ich im Dezember meine Karriere beenden."

Das wäre ein Paukenschlag bei dem einst prädestinierten Ballon d'Or-Gewinner. Eine Auszeichnung, die ihm in seiner Karriere nicht vergönnt war. Doch der 34-Jährige entscheidet spontan über seine Karriere: "Ich lebe jetzt von Jahr zu Jahr. Wir werden sehen, was mein Herz entscheidet. Es hängt davon ab, was mein Herz mir später im Jahr sagt."

WM-Teilnahme in Gefahr

Die Entscheidung hängt aber wohl nicht nur am Herz, sondern auch an den Leistungen der brasilianischen Nationalmannschaft bei der WM im Sommer. "Dieses Jahr ist ein sehr wichtiges Jahr, nicht nur für Santos, sondern auch für die brasilianische Nationalmannschaft, da es ein WM-Jahr ist, und natürlich auch für mich. Es ist eine große Herausforderung", so Neymar.

Noch ist eine Nominierung aber nicht einmal fix. Nationalcoach Carlo Ancelotti betonte bereits, dass nur ein völlig fitter Neymar einen Platz im WM-Kader haben wird. "Hoffen wir, dass Neymar sein bestes Niveau erreicht", so der 66-Jährige. Noch ist die Zukunft also offen, aber eines ist klar, das Ende der Karriere von Neymar rückt immer näher.

