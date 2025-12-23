4. Baby für Enrique Iglesias und Anna Kournikova – 1. Foto sorgt für Spekulationen

Anna Kournikova und Enrique Iglesias freuen sich über ihr viertes Kind – und teilen ihr Glück einmal mehr bewusst zurückhaltend mit der Öffentlichkeit.

Bei Anna Kournikova und Enrique Iglesias gibt es erneut Nachwuchs: Die frühere Tennisgröße und der internationale Popstar sind zum vierten Mal Eltern geworden. Nach Zwillingen und einer Tochter ist die Familie damit weiter gewachsen.

Enrique Iglesias (50) und Anna Kournikova (44) gaben die Geburt ihres jüngsten Kindes in einem gemeinsamen Beitrag bekannt. Demnach erblickte das Baby am Mittwoch, dem 17. Dezember, das Licht der Welt. Ein besonders emotionaler Zeitpunkt, denn nur einen Tag zuvor feierten die Zwillinge des Paares ihren achten Geburtstag.

Freudige Botschaft auf Instagram

Am Montagabend teilten der Sänger und die Ex-Tennisspielerin die Nachricht auf Instagram. „Mein Sonnenschein 17.12.2025“, schrieben sie dazu, ohne nähere Angaben zu Geschlecht oder Namen des Kindes zu machen. Dafür gewährten sie einen ersten Blick auf das Neugeborene: Das Baby liegt auf dem Foto in einem kleinen Bett, eingehüllt in eine Decke, mit einer Mütze am Kopf und einem Faultier-Kuscheltier.

Die Fans beginnen zu spekulieren: "Es muss ein Mädchen sein." Die Mütze in Rosa könnte darüber Aufschluss geben. Allerdings ist das bisher nicht bestätigt.





Bereits im August hatten spanische und US-amerikanische Medien über eine erneute Schwangerschaft berichtet. So zitierte das Magazin „People“ eine Quelle mit den Worten: „Anna und Enrique freuen sich sehr darauf, wieder Eltern zu werden.“ Demnach soll Iglesias sogar seine Tourpläne zurückgefahren haben, um mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu können.

Anfang September äußerte sich der Musiker erstmals selbst indirekt zu den Spekulationen. Nach seiner Rückkehr von einem Auftritt bei der „Feria Nacional Potosina“ in San Luis Potosí, Mexiko, antwortete er laut „Hola!“ am Flughafen von Miami auf Fragen von Journalistinnen und Journalisten: „Es lastet eine Menge Verantwortung auf mir, aber ich bin glücklich und sehr aufgeregt.“

Eine lange Liebesgeschichte

Kournikova und Iglesias kennen einander seit Dezember 2001, als sie sich am Set seines Musikvideos „Escape“ begegneten. Öffentlich als Paar traten sie im August 2012 erstmals bei den MTV Video Music Awards auf. Am 16. Dezember 2017 wurden sie Eltern der Zwillinge Nicholas und Lucy (8). Knapp zwei Jahre später, am 30. Jänner 2020, kam Tochter Mary (5) zur Welt.

Trotz ihrer langjährigen Beziehung und nun vier gemeinsamer Kinder haben die beiden bislang nicht geheiratet.