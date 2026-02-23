Heli-Mum & immer oben ohne? Neue Klum-Doku wirft Fragen auf

Trotz Auszug der Kinder ist die Bindung im Hause Klum extrem eng. Nun verraten Heidi und Tochter Leni, wie das Leben hinter den Kulissen der berühmten Familie wirklich aussieht.

Auch wenn die Kinder inzwischen ausgezogen sind, glühen bei den Klums die Leitungen. Die 21-jährige Leni erklärte gegenüber der "Bild", dass sie und ihre "Mommy" mehrmals am Tag telefonieren. Für die 52-jährige Heidi Klum war es nach eigenen Angaben ein schwerer Schritt, den Nachwuchs gehen zu lassen. Das erfuhr man nun in einer neuen Doku über die Family, "On & off the catwalk"

Leni und Heidi Klum © Getty

Mehr zum Thema

Die Angst um die Kinder

Auf die Frage, ob sie eine "Helikopter"-Mutter sei, findet Leni eine klare Antwort: "Oh, ja". Heidi selbst streitet einen gewissen Kontrollzwang in der Vergangenheit nicht ab. Besonders vor der Volljährigkeit legte das Model Wert auf Disziplin.

Heidi wollte immer wissen, wo ihre Kinder sind und mit wem sie sich treffen.

Grund war die ständige Sorge um ihre Sicherheit im Fokus der Öffentlichkeit.

Leni empfindet das Verhalten ihrer Mutter heute, wo sie älter ist, kaum noch als einengend.

Leni als schwieriger Teenager

Die heute 21-Jährige blickt selbstkritisch auf ihre Jugend zurück und bezeichnet sich selbst als "schwierigen Teenager". Ihr größter Wunsch war es schon immer, wie ihre Mutter als Model zu arbeiten. Doch der Weg dorthin war mit Regeln gepflastert.

Bereits mit 14 Jahren wurde Leni zum ersten Mal auf das Modeln angesprochen.

Heidi Klum verbot den Karrierestart zunächst strikt.

Erst mit 16 Jahren gab die Mutter schließlich grünes Licht für den Einstieg ins Business.

Bewunderung für die Mutter

Trotz der strengen Erziehung ist das Verhältnis zwischen den beiden heute ausgezeichnet. Leni spart nicht mit Komplimenten für die 52-Jährige. "Wir haben die coolste Mom", schwärmt sie. Vor allem Heidis Selbstbewusstsein in Bezug auf ihren Körper und ihr Stilbewusstsein beeindrucken die Kinder bis heute. „Sie hat obenrum nie was an. Man sieht ständig ihre Brustwarzen,“ erklärt Leni. Auch Bruder Henry (20) ist offen, bestätigt: „Sogar zu Hause lässt sie sie frei.“

Enge Bindung bleibt bestehen

Die Offenheit, mit der Heidi Klum ihren Körper präsentiert, war für die Kinder von klein auf Normalität. Dass das Supermodel heute noch jedes Outfit tragen kann und laut Leni wie 36 aussieht, scheint die Bewunderung nur noch zu verstärken.