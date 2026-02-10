Alles zu oe24VIP
Sharon Stone, Johann Lafer
© Andreas Tischler

Sonderwünsche

Schnitzel-Streit vorm Opernball: Sharon Stone bringt Johann Lafer zum Verzweifeln

10.02.26, 15:22
Teilen

Zwischen Hochkultur und einer kniffligen Küchen-Krise: Während Sharon Stone ihren Besuch in der Wiener Albertina plant, steht Starkoch Johann Lafer vor einer kulinarischen Herausforderung der besonderen Art.  

Dass Sharon Stone ein Fan der schönen Künste ist, daraus macht die Hollywood-Ikone kein Geheimnis. Ihr Wien-Fahrplan steht bereits felsenfest: Ein Besuch in der Albertina, um die weltberühmte Ausstellung „Monet bis Picasso“ zu bewundern, ist für sie ein absolutes Muss. Da die Leinwand-Göttin im Hotel Sacher untergekommen sein soll, liegt das Museum für sie praktisch direkt vor der Haustür – ein kurzer Spaziergang durch die Wiener Innenstadt, der den Wienern wohl bald den einen oder anderen „Star-Moment“ bescheren wird.

Die Schnitzel-Herausforderung im Imperial

Doch so reibungslos die Kulturplanung läuft, so kompliziert gestaltet sich das leibliche Wohl. Für den Mittwochabend ist ein Dinner im prachtvollen Hotel Imperial angesetzt, bei dem kein Geringerer als Johann Lafer höchstpersönlich für den Weltstar den Kochlöffel schwingt. Der Plan: Ein echtes Wiener Schnitzel, der Inbegriff der österreichischen Gastlichkeit.

Sharon Stone amüsierte sich über den Gastgeber. 

Sharon Stone amüsierte sich über den Gastgeber. 

© Andreas Tischler

Doch dann das Geständnis der Diva: Sharon Stone ernährt sich streng glutenfrei. Ein Detail, das in der klassischen Wiener Küche für Schweißperlen sorgt. „Das wird schwierig“, gab der Starkoch offen zu Protokoll. Ein Schnitzel ohne die traditionelle Panier aus Mehl und Semmelbröseln ist für einen Kulinarik-Perfektionisten wie Lafer eine echte „Mission Impossible“. Zudem wünschte sich Sharon Sauerkraut zum Schnitzel. Ein weiteres No-Go für Lafer. Nun liegt es an ihm, bis Mittwochabend eine Lösung zu finden, die sowohl dem Weltruf des Schnitzels als auch den gesundheitlichen Bedürfnissen des Hollywood-Stars gerecht wird.

Guschlbauer und Lafer präsentieren die Opernball-Schaumrolle. 

Guschlbauer und Lafer präsentieren die Opernball-Schaumrolle. 

© Andreas Tischler

Dinner mit Hindernissen

Das Dinner im Imperial wird somit zur ultimativen Belastungsprobe für das Team rund um Lafer. Ob es dem Starkoch gelingt, eine glutenfreie Variante zu kreieren, die Sharon Stone ebenso verzaubert wie die Kunstwerke in der Albertina, bleibt das spannendste Geheimnis vor dem großen Ball-Abend.

